Amazing J Fest 3: เจ อย่าง แจ่ม เทศกาลกินเจสุดชิคแห่งปี! ใจกลางบรรทัดทอง รวมร้านเด็ดดังกว่า 100 บูธ

บริเวณสวนหลวงสแควร์-บรรทัดทอง (จุฬาฯ ซอย 5) วันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 14:00 – 22:00 น.
กรุงเทพฯ – MOVF MEDIA GROUP (Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย amazing THAILAND และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) บรรทัดทอง-สวนหลวงสแควร์ จัดงานเทศกาลกินเจครั้งใหญ่สำหรับคนยุคใหม่ ภายใต้ชื่องาน “Amazing J Fest 3: เจ อย่าง แจ่ม” ที่จะเปลี่ยนภาพจำการกินเจแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทั้งอร่อย สนุก และถ่ายรูปสวย!
งานนี้ได้รวบรวมสุดยอดเมนูอาหารเจจากร้านดังขวัญใจโซเชียล ร้านอาหารเจ 4 ภาคของไทย อาหารเจนานาชาติ และร้านเก่าแก่ดั้งเดิมที่หาทานยาก กว่า 100 บูธ มาไว้ในที่เดียว ณ ย่านบรรทัดทอง-สวนหลวงสแควร์
ไฮไลต์ความอร่อยที่คุณห้ามพลาด!
Amazing J Fest 3 คัดสรรร้านเด็ดหลากหลายสไตล์มาเอาใจคนรักอาหารเจ อาทิ:
- โบ๊ยเกี๊ยเจ๊เนี๊ยว – สูตรน้ำตาลทรายแดง 90 ปี
- ฉอเล้ง – ร้านหมี่กระเฉดเจ้าดังตลาดพลู
- ไหมฟ้า หนวดมังกร – ขนมหากินยากในตำนาน
- ขนมถ้วยตะไลมณฑา – ร้านดังย่านนางเลิ้ง
- เฮงยอดผัก – ราดหน้าในตำนาน
- เหลาริมทาง By เชฟเดช – อาหารเหลาราคาน่ารัก รสชาติระดับภัตตาคาร
- 32Bar X – ช็อกโกแลตไทยเหรียญเงินเวทีอังกฤษ
- ฉ่ำ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม – ข้าวแต๋นสุดไวรัล กรอบ ฉ่ำ สะใจ!
- AGAR RAGA – อาการากา – คาเฟที่ของหวานและอาหารคาวทำจากวุ้น ร้านดังจากทรงวาด และร้านอาหารเจสุดสร้างสรรค์อีกมากมาย ที่ตอบโจทย์คนทุกวัย
สนุกเต็มอิ่มกับ 4 โซนอาหารและแลนด์มาร์กสุดปัง!
นอกเหนือจากอาหารแล้ว ภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยแลนด์มาร์กและกิจกรรมที่ออกแบบมาให้เดินชม ถ่ายรูป และเติมเต็มพลังชีวิตตลอดเส้นทาง:
- ซุ้มทางเข้าสไตล์ไทย-จีนสุดอลังการ: ต้อนรับผู้ร่วมงานด้วยการผสมผสานดอกไม้ประจำ 4 ภาคของไทย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ผสมผสานให้เข้ากับลายอัตลักษณ์ของจีน สร้างบรรยากาศให้ดูสดใส และมงคลในเทศกาลเจแบบจัดเต็ม
- สะพานจันทรา แลนด์มาร์กหลักแห่งความโชคดี: สัญลักษณ์แห่งการต่ออายุยืนยาว เชื่อกันว่าการเดินข้ามสะพานจะช่วยเสริมพลังชีวิต อายุยืน และนำโชคลาภมาให้ อ้างอิงจาก วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดของประเทศฮ่องกง และดวงจันทร์ขนาดใหญ่ ที่ลอยอยู่ใจกลางสะพาน ที่ส่องแสงถนนสายสีทอง เป็นจุดถ่ายรูปสุดปังที่ต้องมาเช็คอิน!
- หุ่นโคมไฟ 12 นักษัตรมงคล ส่องแสงระยิบระยับ วางเรียงบนถนนบรรทัดทอง แต่ละโคมเป็น ตัวแทนของสัตว์แห่งจักรราศีไทย-จีน เปรียบเสมือนพลังและความโชคดีที่คอยคุ้มครอง และนำทางผู้มาเยือนเข้าสู่โลกของเทศกาลกินเจ
- J Street Star: โซนรวมร้านเจเจ้าดังจากย่านบรรทัดทองและร้านดังในโซเชียล เสิร์ฟอาหารเจสุดครีเอทีฟ ทั้งสายสตรีท สายแฟ สายหวาน หรือสายฟิวชัน ที่กินแล้วอยากแชะ ชิมแล้วอยากแชร์!
- J 4 ภาค: ยกของดีแต่ละภูมิภาคมารวมในเทศกาลเดียว ทั้งเจเหนือ เจอีสาน เจกลาง และเจใต้
- ให้คนกินเจได้สัมผัสรสชาติแจ่มๆ ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน
- J Around The World: ก้าวข้ามพรมแดนสู่โลกแห่งอาหารเจนานาชาติ ทั้งเอเชีย ยุโรป และตะวันตก ให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ลิ้มรสอาหารเจรสชาติแจ่มๆ จากทั่วทุกมุมโลก
- Tofu Townหมู่บ้านเต้าหูสุดคิ้วท์!: ครั้งแรกของการรวมเมนูเต้าหู้จากทั่วทุกมุมเมือง เหมาะสำหรับสายรักสุขภาพ และเป็นโซนที่เต็มไปด้วย น้องโทฟุ คาแรคเตอร์ประจำหมู่บ้าน
เทศกาล “Amazing J Fest 3: เจ อย่าง แจ่ม” ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทศกาลอาหาร แต่คือเทศกาลแห่งความสุขที่อบอุ่นและน่าประทับใจที่สุดแห่งปี ที่พร้อมจะมอบประสบการณ์กินเจที่ไม่เหมือนเดิมให้กับคนทุกรุ่น มาร่วมสัมผัสความอร่อยและความแจ่มแจ้งในเทศกาลกินเจที่ทุกคนต้องมาเยือน!
สามารถเดินทางมาร่วมงานได้โดย :
- รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเข้ม ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ต่อ Shuttle Bus สาย 2 ลงป้ายอาคารจามจุรี 14 สามารถ เดินมาที่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ได้
- รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อน ลงสถานีสยามสแควร์ ต่อ Shuttle Bus สาย 1 หรือ 4 ลงที่สถานีศาลาพระเกี้ยว และต่อรถ Shuttle Bus สาย 5 ลงสถานีลานจอดรถอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ลงสถานีสามย่าน ต่อรถ Shuttle Bus สาย 5 ลงสถานีลานจอดรถอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ • รถเมล์ที่สามารถเดินทางได้ คือ สาย 73, 73ก, 113 ป้ายถนนบรรทัดทอง
- รถยนต์ส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ สวนหลวงสแควร์ และ ตลาดสามย่าน