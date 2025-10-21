ไบเออร์ไทย บริจาคยาคาเนสเทน โอ.ดี. ขนาด 5 กรัม ให้กับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

นายไท เป็ง มัค ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นายพรพล พงศ์ปริตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ และนางสาวอมลภา ศิลปไชย ผู้จัดการการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า คาเนสเทน® บริจาคยาครีมรักษาโรคเชื้อราบนผิวหนังคาเนสเทน โอ.ดี. ขนาด 5 กรัม จำนวน 14,000 กล่อง ให้กับ รองศาสตราจารย์เรือเอกนายแพทย์มานพชัย ธรรมคันโธ นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) และนายปนัฐพงศ์ นรดี ผู้จัดการงานเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ สวท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวแต่เข้าไม่ถึงการรักษา ภายใต้การดำเนินงานโครงการต่างๆ และกิจกรรมด้านสาธารณสุขของสมาคมฯ ต่อไป ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของไบเออร์ไทยที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี
(ยาครีมรักษาโรคเชื้อราบนผิวหนังคาเนสเทน โอ.ดี. 5 กรัม เลขทะเบียนตำรับยาที่ 1C 2/65 อ่านฉลากก่อนใช้ยา) ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 1739/2568