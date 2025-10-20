“นายบัณฑิต” CEO จาก WDC คว้ารางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2025” ภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

“นายบัณฑิต หิรัญญนิธิวัฒนา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WDC ผู้นำเข้าวัสดุตกแต่งพื้นและผนังระดับพรีเมียม คว้ารางวัลเกียรติยศ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2025” (Quality Persons of the Year 2025) สาขา “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ
“นายบัณฑิต” เผยว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติและเป็นแรงผลักดันให้ WDC เดินหน้าต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสื่อสาร การออกแบบ และกระบวนการผลิต ไปจนถึงการสร้างระบบที่สนับสนุนความยั่งยืนขององค์กร หนึ่งในความภาคภูมิใจคือการพัฒนา UNITEC Technology นวัตกรรมกระเบื้องที่รวมคุณสมบัติ “นุ่มเท้าแต่กันลื่น และทำความสะอาดง่าย” ไว้ในแผ่นเดียว ยกระดับความปลอดภัยและความสบายในการใช้งาน รวมถึง Micro Structured Technology จำลองพื้นผิวหินธรรมชาติได้สมจริง ผ่านเทคนิคการผลิตที่ล้ำสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งนวัตกรรมทั้งสองได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการสถาปัตยกรรม ด้วยการคว้ารางวัล Best Innovation Award ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อนในงาน “สถาปนิก 2567–2568”
WDC ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมวัสดุตกแต่งพื้นและผนัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในวงการวัสดุก่อสร้างต่อไป พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเชิดชูบุคคลที่เป็นแบบอย่างในด้านการทำงาน การอุทิศตนเพื่อสังคม และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง