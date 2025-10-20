คณะวารสารศาสตร์ มธ. จับมือธนาคารจิตอาสา เปิดเวทีเสวนา ‘Signal Lost’ ชวนวัยรุ่นทบทวนตัวตนและความสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับธนาคารจิตอาสา ความสุขประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ C ASEAN SAMYAN CO-OP เตรียมจัดเสวนาสาธารณะ ‘Signal Lost: ตัวตนและความสัมพันธ์ที่หายไปในสังคมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง’ เพื่อเปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นอายุ 15–25 ปี ได้กลับมาทำความเข้าใจตัวเองและคนรอบข้าง ท่ามกลางโลกดิจิทัลที่เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดพัก
กิจกรรมนี้สืบเนื่องมาจาก โครงการ awake1525 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารจิตอาสา ความสุขประเทศไทย และ สสส. เพื่อนำเสนอเรื่องราวของวัยรุ่นผ่านมุมมองของนักเขียนวัยรุ่น ในหลากหลายประเด็น ทั้งเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ ครอบครัว ความตาย ความหมายของความสำเร็จ ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์ awake1525.com และอินสตาแกรม awake1525 โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี
กิจกรรมเสวนาที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Amphitheatre C ASEAN SAMYAN CO-OP (สามย่านมิตรทาวน์) นั้น จะพูดคุยกันเรื่องของวัยรุ่นกับตัวตนที่ ‘หายไป’ ผลดีและผลร้ายของสังคมดิจิทัลที่ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงวิธีการที่ ‘หาตัวเองให้เจอ’ อีกครั้งท่ามกลางความท้าทายต่างๆ โดยมี แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ศุภกฤต วณิชเจริญพงษ์ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD หนึ่งฤทัย คมขำ จากธนาคารจิตอาสา และ สุชานันท์ สหวงศ์เจริญ นักศึกษากองบรรณาธิการ awake1525 และ มินนา กระถินทอง นักศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ฯ ผู้ดำเนินรายการ ร่วมในการเสวนา
ภายหลังการเสวนา จะมี Media Workshop ที่ชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมฝึกผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสานต่อการสื่อสารเรื่อง ‘ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยง’ ที่จะเผยแพร่จริงบน awake1525.com โดยคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ และกองบรรณาธิการ awake1525
ถมทอง ทองนอก อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ และบรรณาธิการที่ปรึกษา awake1525.com อธิบายว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้าง ‘ห้องทดลองวารสารศาสตร์’ ให้วัยรุ่นได้เลือกเขียนและสะท้อนมุมมองของตนเองที่มีต่อคนรุ่นเดียวกัน ต่อสังคมไทย และต่อโลกรอบตัว โดยใช้หลักการวารสารศาสตร์ คือการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์และรับผิดชอบเพื่อประชาชน ผ่านบทความและคอลัมน์ที่นำเสนอในผ่านเว็บไซต์ awake1525.com และอินสตาแกรม awake1525 อย่างสม่ำเสมอ
“เราอยากให้ awake1525 เป็นพื้นที่ให้วัยรุ่นได้ทบทวนตัวเองและเข้าใจตัวเอง ผ่านการเล่าเรื่องและตั้งคำถามกับชีวิต กองบรรณาธิการของเราเชื่อว่าเสียงของวัย 15-25 ปีนั้นสำคัญและควรได้รับการนำเสนอ เพราะมันจะสะท้อนให้สังคมได้เห็นทั้งคุณค่าของวัยรุ่น ความเปราะบาง ความหวัง และความสัมพันธ์ในโลกที่เปลี่ยนเร็วเหลือเกิน” ถมทองกล่าว
ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า มาจากความเชื่อว่าการสร้าง ‘พื้นที่สื่อสารของวัยรุ่น โดยวัยรุ่น’ จะเป็นหนทางสำคัญในการทำความ
เข้าใจเยาวชนไทยยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่เปราะบางและอยู่กับโลกออนไลน์ตลอดเวลา ภารกิจของธนาคารจิตอาสาคือการเพิ่มพื้นที่พูดคุย รับฟัง ทำความเข้าใจ เพื่อการขับเคลื่อนสุขภาพในจิตใจหรือสุขภาวะทางปัญญา (spiritual health) ให้กับสังคม
“ธนาคารจิตอาสาให้ความสำคัญกับแนวคิด pro-connection หรือการสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งกับตนเอง ผู้อื่นและโลก เราอยากให้สังคมเห็นคุณค่าของการฟังที่ไม่ตัดสิน และการสื่อสารที่ทำให้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแยกขาดจากกัน” ดร.สรยุทธ กล่าว
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ทางอีเมล[email protected]