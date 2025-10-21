จีนส่งมอบ เรือยกติดตั้งกังหันลมทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ภาพเรือยกติดตั้งกังหันลมทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ที่เมืองเหยียนไถ มณฑลซานตง ประเทศจีน ได้ทำการส่งมอบเรือยกติดตั้งกังหันลมทะเลขนาดยักษ์รุ่นใหม่ ชื่อว่า “เป่ยโอวจือเฟิง (北欧之风)” หรือ “Norse Wind” ซึ่งถือเป็นเรือติดตั้งกังหันลมทะเลลำแรกของโลกที่ใช้ ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเต็มรูปแบบ และเป็นเรือที่มีกำลังยกติดตั้งมากกว่า 3,000 ตัน ถือเป็นการปิดช่องว่างทางเทคโนโลยีระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้
เรือลำนี้มีความยาว 146 เมตร น้ำหนักระวางสูงสุด 56,000 ตัน ติดตั้งเครนหลักขนาด 3,200 ตัน สามารถปฏิบัติงานในสภาพทะเลรุนแรงของทะเลเหนือยุโรป ที่มีคลื่นลมระดับ 8 และอุณหภูมิต่ำถึง -15°C ได้อย่างมั่นคง
เรือยังสามารถรองรับการขนส่งและติดตั้งกังหันลมทะเลรุ่นใหม่ขนาด 15–20 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งออกแบบให้ลดการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอน ด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่ช่วยลดน้ำหนักตัวเรือ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตั้งแต่ต้นทาง
ที่มา People’s Daily Online