“ขนมไหว้พระจันทร์มัทฉะ” เทรนด์ใหม่มาแรง สะท้อนเสน่ห์เทศกาลดั้งเดิมในสไตล์คนรุ่นใหม่

พนักงานกำลังทำขนมไหว้พระจันทร์รสมัทฉะ ที่บริษัทอาหารแห่งหนึ่งในเขตเจียงโข่ว มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 (ซินหัว)
มัทฉะ หรือผงชาเขียวญี่ปุ่น กลายเป็นรสชาติขนมสุดฮิตที่เข้ามาเติมความสดใหม่ให้กับขนมไหว้พระจันทร์ของจีน โดยเฉพาะในอำเภอเจียงโข่ว มณฑลกุ้ยโจว ซึ่งมีพื้นที่ปลูกชามากกว่า 160,000 หมู่ (ราว 66,666 ไร่) และหนึ่งในห้าของพื้นที่ทั้งหมดถูกใช้เพื่อผลิตมัทฉะโดยเฉพาะ
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 แสดงให้เห็นขนมไหว้พระจันทร์รสชาเขียวในเขตเจียงโข่ว มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ซินหัว)
ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โรงงานผลิตมัทฉะและขนมไหว้พระจันทร์ในพื้นที่ต้องเร่งผลิตเต็มกำลัง เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากบริษัท Guizhou Gui Tea Group Co., Ltd. ซึ่งได้ปรับสูตรขนมให้มีรสหวานน้อยลง และเพิ่มกลิ่นหอมของมัทฉะเพื่อให้ถูกใจผู้บริโภครุ่นใหม่
เพียงสัปดาห์เดียวหลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “มัทฉะมูนเค้ก” รุ่นใหม่ 2 แบบ ยอดสั่งซื้อออนไลน์ก็พุ่งเกิน 110,000 กล่อง และภายในสิ้นสุดช่วงวันหยุดวันชาติ บริษัทขายได้กว่า 200,000 กล่อง จนเกิดภาวะ “ผลิตไม่ทันขาย”
นอกจากนี้ กระแสมัทฉะยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่น เช่น โรงงานอาหารแห่งหนึ่งในเจียงโข่วที่พัฒนาขนมไหว้พระจันทร์รสมัทฉะผสมสมุนไพร ทำมือทั้งหมด ผลิตได้ถึง 12,000 ชิ้นต่อวัน และมียอดสั่งซื้อรวมกว่า 5 ล้านหยวนในครึ่งเดือน
รายงานยังระบุว่า จีนได้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคมัทฉะรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะเจียงโข่วที่ขายมัทฉะได้กว่า 1,200 ตันในปี 2567 มูลค่ากว่า 300 ล้านหยวน (ราว 1,353 ล้านบาท) และส่งออกไปยังญี่ปุ่น สหรัฐฯ และฝรั่งเศสด้วย
ที่มา People’s Daily Online