ยอดส่ง ‘พัสดุด่วนจีน’ โตแรง ทะลุ 1.5 แสนล้านชิ้น เร็วกว่าปีก่อน 37 วัน

โดรนกำลังขนส่งพัสดุเหนือเขตสู่ซาน เมืองเหอเฝย มณฑลอานฮุย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 (ซินหัว)
การไปรษณีย์จีนเผยว่า ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2568 ปริมาณการจัดส่งพัสดุด่วนประจำปีของจีนทะลุ 1.5 แสนล้านชิ้น เร็วกว่าปี 2567 ถึง 37 วัน สะท้อนว่าตลาดผู้บริโภคเติบโตต่อเนื่องและเศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพที่ดี
อุตสาหกรรมไปรษณีย์และส่งพัสดุด่วนของจีน ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศและระดับโลก ได้ช่วยเชื่อมโยงภาคการผลิต การกระจายสินค้า และการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกื้อหนุนการหมุนเวียนของเศรษฐกิจประเทศอย่างมาก
ชาวบ้านในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์พร้อมบริการส่งฟรีถึงบ้าน ผ่านระบบขนส่งแบบบูรณาการ ปัจจุบันกว่า 80% ของสินค้าบนแพลตฟอร์ม JD.com ส่งฟรีถึงซินเจียง และยอดสั่งซื้อก็เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากปีก่อน
ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 รายได้และปริมาณการส่งพัสดุในภาคกลางและตะวันตกของจีนเพิ่ม 13.6% และ 25.5% ตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ โลจิสติกส์ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเคยเป็นจุดอ่อน กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่
สาขาของ ZTO Express ในเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี ได้เริ่มนำรถขนส่งพัสดุพลังงานใหม่แบบไร้คนขับ 20 คัน ออกให้บริการใน 30 ชุมชน ช่วยให้ปริมาณจัดส่งเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นกว่า 20% ปัจจุบัน ZTO Express มีรถขนส่งพัสดุไร้คนขับกว่า 1,000 คันใน 250 สาขาทั่วประเทศจีน รวมระยะทางให้บริการแล้วกว่า 10 ล้านกิโลเมตร
ในอนาคต อุตสาหกรรมไปรษณีย์และส่งพัสดุด่วนของจีนจะเร่งพัฒนาผ่านการยกระดับทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจคุณภาพสูง รวมทั้งสร้างตลาดภายในประเทศที่เป็นเอกภาพ
ที่มา Poeple’ s Daily Online