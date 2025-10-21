สวรส.-ไทยพีบีเอส จัด Genomics Thailand : DNA Discovery Day สร้างการรับรู้-ความเข้าใจสู่สาธารณะ

สวรส. – ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม Genomics Thailand : DNA Discovery Day สร้างการรับรู้-ความเข้าใจสู่สาธารณะ กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าผลักดัน “จีโนมิกส์” เรือธงเศรษฐกิจใหม่ สร้างสังคมเรียนรู้เพื่อการแพทย์แม่นยำ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดงานใหญ่ “GENOMICS THAILAND : DNA Discovery Day” ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ โดยมี นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการแพทย์จีโนมิกส์สู่สาธารณะ
โดย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นเป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า การแพทย์จีโนมิกส์ (Genomics Medicine) หรือ การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) เป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงของกระทรวงฯเพื่อเป็น “เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ” มุ่งขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub แห่งภูมิภาค การแพทย์จีโนมิกส์ถือเป็นความก้าวหน้าสำคัญในการใช้ข้อมูลพันธุกรรมร่วมกับข้อมูลสุขภาพ เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคแบบ จำเพาะบุคคล เพิ่มโอกาสรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างยั่งยืน งานนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านจีโนมิกส์ให้กับประชาชน
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) กล่าวว่า สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นหน่วยประสานงานกลาง ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ บูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการถอดรหัสพันธุกรรมชาวไทย จำนวน 50,000 ราย ใน 5 กลุ่มโรค สำหรับจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมชาวไทย และนำข้อมูลพันธุกรรม มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข และสนับสนุนงานวิจัย ต่อยอดทางอุตสาหกรรมด้านการแพทย์จีโนมิกส์ของประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปัจจุบัน การถอดรหัสพันธุกรรมคนไทยดำเนินการครบถ้วน และเกิดบริการการแพทย์จีโนมิกส์ในระบบบริการสุขภาพ ในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุม 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ
การจัดงานครั้งนี้ สวรส. จึงได้ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) จัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านจีโนมิกส์แก่สาธารณชนและบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของประเทศ และนำเสนอข้อมูลสร้างความมั่นใจในประโยชน์ของการตรวจพันธุกรรม และกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและนโยบาย รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านจีโนมิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการลงทุน และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจใหม่ในระยะยาว นำประเทศไทยก้าวสู่อนาคตของการแพทย์ที่ยั่งยืนต่อไป
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานศิลปะ The Art of Genome บูธนิทรรศการ Display Board Games work Shop การสนทนาแบ่งปันประสบการณ์ “มะเร็งเต้านม…โรคไม่เลือกเพศ: ถอดรหัสความเสี่ยงทางพันธุกรรม ตรวจหาได้แม่นยำ”, “ไขความลับโรคหายาก: เทคโนโลยีการตรวจยีนช่วยให้แพทย์พบคำตอบสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย-สกัดโรคทางพันธุกรรม”, แชร์เรื่องเภสัชพันธุศาสตร์ “รู้มั้ย…สมัยนี้ ยีนบอกยา : รู้จักตัวเองก่อนกินยา ป้องกันการแพ้ไม่รู้ตัว”