เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย ร่วมส่งเสริมสังคมสุขภาพดี สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันหัวใจโลก World Heart Day Fun Run 2025” ชูความสำคัญของโภชนาการและไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟ เพื่อหัวใจที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
กรุงเทพ, 15 ตุลาคม 2568 – บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ที่มาพร้อมชุมชนและแพลตฟอร์มระดับโลก เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในงาน เดิน-วิ่งวันหัวใจโลก “World Heart Day Fun Run 2025” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงรู้ถึงการดูแลสุขภาพหัวใจ ลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประชากรโลก
การจัดงานครั้งนี้มีจัดขึ้นโดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สะพานพระราม 8 เมื่อวันที่ 28 กันยายน โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปสมทบ “โครงการผ่าตัดหัวใจสำหรับผู้ป่วยยากไร้” เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นายอธิปพงศ์ ผดุงเกียรติวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮอร์บาไลฟ์(ประเทศไทย) กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม “เดิน-วิ่งวันหัวใจโลก” เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างสังคมสุขภาพดี เราเชื่อว่าโภชนาการที่สมดุลควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือสิ่งสำคัญในการดูแลหัวใจและสุขภาพที่ยั่งยืน เฮอร์บาไลฟ์พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพ และร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยแข็งแรงไปด้วยกัน”
ภายในงาน บูธของเฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย มีกิจกรรมและการพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีผลิตภัณฑ์โภชนาการของเฮอร์บาไลฟ์ที่มีพื้นฐานจากหลักวิทยาศาสตร์ จัดเตรียมไว้ให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองชิม ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพในครั้งนี้
กิจกรรมนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทีมผู้บริหารและนักธุรกิจเฮอร์บาไลฟ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งในหลากหลายระยะทาง ตั้งแต่ฮาล์ฟมาราธอน (21 กม.) มินิมาราธอน (10 กม.) ฟันรัน (5 กม. และ 2.5 กม.) แสดงให้เห็นถึงการลงมือปฏิบัติจริงในการใช้ชีวิตที่แอคทีฟขององค์กร