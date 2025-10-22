“นารถนารี” CEO SAM รับรางวัลเกียรติยศ จาก มสวท.

“นารถนารี” CEO SAM รับรางวัลเกียรติยศ
“บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์” จาก มสวท.
ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์” ภายใต้โครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2025” (Quality Persons of The Year 2025) จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ในการเป็นบุคคลภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ สะท้อนการเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีและอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
นอกจากนี้ SAM ยังได้ร่วมมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2025” ให้แก่ มสวท. เพื่อสนับสนุนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ ให้เป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาและค้นคว้าเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์