“อ.ชัยยุทธ” ทักษะสื่อสารอย่างสันติวิธีบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ปทุมธานี หวังผลยั่งยืน

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2568 ที่ห้องประชุมรัตนอุบล ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี อาจารย์ชัยยุทธ ชัชลิตวพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการไกล่เกลี่ย คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ด้านสินค้าและบริการทั่วไป และคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค (ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรม (สวค.สป.) ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของการสื่อสารอย่างสันติ รวมถึง ทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารทางการแพทย์ : ภาษากาย การบริหารอารมณ์ของตนเอง การสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารอย่างเอื้ออาทร และการฟื้นคืนความสัมพันธ์ และหัวข้อ “ทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารทางการแพทย์(ตอ่): ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ทักษะการพูด และการฟังด้วยความเข้าใจ การฟังอย่างตั้งใจ การตั้งคําถาม การกล่าวสรุป และการปรับเปลี่ยนคําพูด ในหลักสูตร ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้ให้บริการทางการแพทย์ รุ่นที่ 2
โดยมีประเด็นสำคัญตอนหนึ่งว่า “การสื่อสารอย่างสันติวิธี ต้องเป็นการสื่อสารที่มุ่งเน้น วิธีการสือ สารทีม มุ่งเน้นความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจกัน โดยเน้นการแสดงความรู้สึก และความต้องการของตนเองและผู้อืน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ีและลดความขัดแย้ง แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นการแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ และเปิดใจรับฟัง ผู้อื่น โดยไม่ตัดสินหรือทําร้ายความรู้สึกของกันและกัน” เป็นต้น
โดยมี นางจิตรา หมีทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ จัดโดย โรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรม (สวค.สป.)
ทั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีหลายประเด็น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ชัยยุทธ ชัชลิตวพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการไกล่เกลี่ย คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ด้านสินค้าและบริการทั่วไป และคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค (ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทรศัพท์ 091-559-9536