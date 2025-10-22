รมช.อามินทร์ มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ ในวันสถาปนา ครบ 58 ปี

นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ ในโอกาสครบรอบ 58 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงถ่ายทอดสัญญาณสด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ทั่วประเทศได้รับชมอย่างพร้อมเพรียงกัน
นายอามินทร์ กล่าวว่า ปี 2569 เป็นปีแห่ง “จุดเปลี่ยน” ของงานส่งเสริมการเกษตรไทย ภายใต้ความท้าทายรอบด้าน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะมุ่งมั่นสร้างระบบเกษตรใหม่ที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน โดยเจ้าหน้าที่ต้องก้าว จาก “ผู้ให้คำแนะนำ” ไปสู่ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคง พร้อมกันนี้ยังได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6+3 รวมถึงโครงการ Quick Win ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่าน 9 แนวทางการขับเคลื่อน ที่มุ่งเน้นการยกระดับสินค้าเกษตร สร้างตลาดใหม่ เพิ่มมูลค่าผลผลิต และส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โอกาสนี้ นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 58 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งขับเคลื่อนภารกิจในทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานเชิงรุก ตอบโจทย์เกษตรกรในทุกพื้นที่ และร่วมกันสร้างสังคมเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการรวมพลังของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการขับเคลื่อนผลสำเร็จเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ได้แก่
- สร้างรายได้ ปรับเปลี่ยนพืชไปสู่พืชเศรษฐกิจใหม่มูลค่าสูง พร้อมผลิตพันธุ์คุณภาพรองรับตลาด โดยจัดตั้ง Seed Hub เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและลดความเสี่ยงให้เกษตรกร เช่น ผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง ตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน กว่า 130 ศูนย์ ทั่วประเทศ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
- สร้างตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบ Business-to-Business และขยายช่องทางสู่ระบบ e-Commerce เพื่อเปิดตลาดเกษตรคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรง
- สร้างโอกาส เพิ่มการเข้าถึงทุน ความรู้ เทคโนโลยี เปิดโอกาสให้เกษตรกร เข้าถึงข้อมูลแบบแบบเรียลไทม์
รวมถึง ขับเคลื่อนโครงการ Quick Win ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่
- ยกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูง โดยทำการเกษตรที่เท่าทันสภาพภูมิอากาศ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 200 แปลง และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 100 ผลิตภัณฑ์
- ยกระดับศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร โดยเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรรุ่นใหม่ และพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางการเกษตร (Agriculture Service Provider) เสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น การจัดการทางการเงินและการให้บริการ
- จัดการทรัพยากรการเกษตร โดยบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ก้าวสู่สังคมปลอดการเผา
- จัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร โดยใช้พื้นที่ทำการเกษตรให้คุ้มค่ารวมถึงปรับพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและตลาด
- ทำสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน โดยพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อยกระดับความโปร่งใสและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ควบคู่กับการควบคุมและเฝ้าระวังศัตรูพืช รวมถึงสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกร และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
- บริหารจัดการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบควบคุมและบริหารจัดการน้ำในการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ลดความสูญเสีย และสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ กรมส่งสริมการเกษตรยังได้นำเสนอนิทรรศการที่แสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ผ่านมา จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ซอสผัดกะเพราป่าสเตอริไรซ์ แบรนด์ “สามซ้อ” จังหวัดลพบุรี มันหวานญี่ปุ่นอบโอ่งมังกร แบรนด์ “ราฮานะจังหวัดราชบุร วาฟเฟิลไรซ์เบอร์รี่พรีไบโอติก แบรนด์ จากจังหวัดสุพรรณบุรี “โชคอนันต์” มูลไส้เดือนอัดก้อน แบรนด์ จากจังหวัดสุพรรณบุรี “Worm Cube” อ้อยสกัดเย็นแบบผง แบรนด์ “Sweet Cane” จากจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้น รวมถึงการจัดแสดงการผลิตพืชพันธุ์ดี 4 สายการผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 130 ศูนย์ ครอบคลุม 32 จังหวัด มีสมาชิกกว่า 2,600 ราย เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกร
สำหรับกิจกรรมการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 58 ปี ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ในช่วงเช้า นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ นายครองศักดิ์ สงรักษา นายสุริยะ คำปวง นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดี และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิ และพิธีไหว้คันไถ และพิธีแสดงความเคารพศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช และร่วมร้องเพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และกิจกรรมสาธารณกุศลของโรงพยาบาล
