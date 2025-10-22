ข่าวประชาสัมพันธ์

รมช.อามินทร์ มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ ในวันสถาปนา ครบ 58 ปี

นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ ในโอกาสครบรอบ 58 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงถ่ายทอดสัญญาณสด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ทั่วประเทศได้รับชมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายอามินทร์ กล่าวว่า ปี 2569 เป็นปีแห่ง “จุดเปลี่ยน” ของงานส่งเสริมการเกษตรไทย ภายใต้ความท้าทายรอบด้าน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะมุ่งมั่นสร้างระบบเกษตรใหม่ที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน โดยเจ้าหน้าที่ต้องก้าว จาก “ผู้ให้คำแนะนำ” ไปสู่ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคง พร้อมกันนี้ยังได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6+3 รวมถึงโครงการ Quick Win ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่าน 9 แนวทางการขับเคลื่อน ที่มุ่งเน้นการยกระดับสินค้าเกษตร สร้างตลาดใหม่ เพิ่มมูลค่าผลผลิต และส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โอกาสนี้ นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 58 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งขับเคลื่อนภารกิจในทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานเชิงรุก ตอบโจทย์เกษตรกรในทุกพื้นที่ และร่วมกันสร้างสังคมเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการรวมพลังของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการขับเคลื่อนผลสำเร็จเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ได้แก่

ADVERTISMENT
  1. สร้างรายได้ ปรับเปลี่ยนพืชไปสู่พืชเศรษฐกิจใหม่มูลค่าสูง พร้อมผลิตพันธุ์คุณภาพรองรับตลาด โดยจัดตั้ง Seed Hub เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและลดความเสี่ยงให้เกษตรกร เช่น ผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง ตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน กว่า 130 ศูนย์ ทั่วประเทศ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
  2. สร้างตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบ Business-to-Business และขยายช่องทางสู่ระบบ e-Commerce เพื่อเปิดตลาดเกษตรคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรง
  3. สร้างโอกาส เพิ่มการเข้าถึงทุน ความรู้ เทคโนโลยี เปิดโอกาสให้เกษตรกร เข้าถึงข้อมูลแบบแบบเรียลไทม์

รวมถึง ขับเคลื่อนโครงการ Quick Win ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่

  1. ยกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูง โดยทำการเกษตรที่เท่าทันสภาพภูมิอากาศ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 200 แปลง และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 100 ผลิตภัณฑ์
  2. ยกระดับศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร โดยเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรรุ่นใหม่ และพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางการเกษตร (Agriculture Service Provider) เสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น การจัดการทางการเงินและการให้บริการ
  3. จัดการทรัพยากรการเกษตร โดยบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ก้าวสู่สังคมปลอดการเผา
  4. จัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร โดยใช้พื้นที่ทำการเกษตรให้คุ้มค่ารวมถึงปรับพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและตลาด
  5. ทำสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน โดยพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อยกระดับความโปร่งใสและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ควบคู่กับการควบคุมและเฝ้าระวังศัตรูพืช รวมถึงสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกร และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
  6. บริหารจัดการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบควบคุมและบริหารจัดการน้ำในการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ลดความสูญเสีย และสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กรมส่งสริมการเกษตรยังได้นำเสนอนิทรรศการที่แสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ผ่านมา จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ซอสผัดกะเพราป่าสเตอริไรซ์ แบรนด์ “สามซ้อ” จังหวัดลพบุรี  มันหวานญี่ปุ่นอบโอ่งมังกร แบรนด์ “ราฮานะจังหวัดราชบุร วาฟเฟิลไรซ์เบอร์รี่พรีไบโอติก แบรนด์ จากจังหวัดสุพรรณบุรี  “โชคอนันต์” มูลไส้เดือนอัดก้อน แบรนด์ จากจังหวัดสุพรรณบุรี  “Worm Cube” อ้อยสกัดเย็นแบบผง แบรนด์ “Sweet Cane” จากจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้น รวมถึงการจัดแสดงการผลิตพืชพันธุ์ดี 4 สายการผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 130 ศูนย์ ครอบคลุม 32 จังหวัด มีสมาชิกกว่า 2,600 ราย เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกร

สำหรับกิจกรรมการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 58 ปี ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ในช่วงเช้า นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ นายครองศักดิ์ สงรักษา นายสุริยะ คำปวง นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดี และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิ และพิธีไหว้คันไถ และพิธีแสดงความเคารพศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช และร่วมร้องเพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และกิจกรรมสาธารณกุศลของโรงพยาบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง