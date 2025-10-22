ไทย – ไต้หวัน จับมือขับเคลื่อนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

(กรุงเทพ) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2025 สมาคมสันนิบาตสหกรณ์เพื่อพัฒนาพลังงานไทย ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ “ระบบพลังงาน แสงอาทิตย์สำหรับข้าราชการและสมาชิกสหกรณ์” อย่างเป็นทางการ โดยโครงการนี้ได้รับการลงทุนเต็มที่จากสมาคม ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างสูงขององค์กรระดับรากหญ้าไทยในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน โดยคาดว่าโครงการนี้จะครอบคลุมครัวเรือนข้าราชการมากกว่า 200,000 ครัวเรือน และกลายเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาพลังงานใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการนี้จะถูกดำเนินการโดยบริษัท Energy Solutions Goal ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก พร้อมความร่วมมือจากบริษัทพลังงานใหม่ชั้นนำของไต้หวัน ได้แก่ Abeta Energy Group และ Turncloud
ทางบริษัท Energy Solutions Goal ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ Abeta Energy Group ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดตั้งทีมก่อสร้างและบำรุงรักษามืออาชีพในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์อีกด้วยเพื่อสนับสนุนให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ตัวแทนฝ่ายการเมืองจากสภาบริหารแห่งไต้หวัน (Executive Yuan) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการด้วยเพื่อเป็นสักขีพยาน พร้อมกับสมาคมสันนิบาตสหกรณ์เพื่อพัฒนาพลังงานไทย ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือเชิงลึกระหว่างประเทศไต้หวันและประเทศไทย ในด้านพลังงานใหม่และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแค่แสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของไต้หวันและความร่วมมือระดับนานาชาติ แต่ยังสอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ของประเทศไต้หวันอีกด้วย ภายใต้การลงทุนเต็มจำนวนจากสมาคม โครงการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับข้าราชการไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นต้นแบบสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคโดยรวม
งานเปิดตัวโครงการครั้งนี้เป็นงานมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการให้คำปรึกษาจากบริษัท Mampani Malaysia