พญาไท–เปาโล ผนึกการบินไทย เปิดตัวความร่วมมือ Healthcare Connect to Workplace

กรุงเทพฯ – เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล จับมือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวความร่วมมือ “Partnership: Healthcare Connect to Workplace” ยกระดับระบบดูแลสุขภาพองค์กร (Corporate Health Management System) เชื่อมบริการแพทย์ครบวงจรเข้าสู่สถานที่ทำงาน ต่อยอดแนวคิด Value-Based Healthcare with Purpose สู่การสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพองค์กรอย่างยั่งยืน
พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล และนายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน สะท้อนบทบาทพันธมิตรสุขภาพระดับองค์กรที่มุ่งพัฒนาคนทำงานไปพร้อมกัน
นายอัฐ ทองแตง กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงบริการทางการแพทย์ แต่คือการสร้าง Strategic Health Partnership ที่มุ่งผลลัพธ์ด้านสุขภาพของคนและองค์กร ภายใต้แนวคิด Value-Based Healthcare with Purpose เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และความยั่งยืน”
นพ.ดุสิต ปัญญาประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล เกษตร เสริมว่า “Healthcare Connect to Workplace เป็นระบบดูแลสุขภาพที่วัดผลได้ ครอบคลุมมาตรฐานการแพทย์ บริการเชื่อมต่อถึงที่ทำงาน และทีมแพทย์ที่ปรึกษาสุขภาพองค์กร พร้อมแนวทางพัฒนาเวชศาสตร์การบินในอนาคต”
ด้านนายชาย เอี่ยมศิริ กล่าวว่า “พนักงานคือหัวใจของการบินไทย เราให้คุณค่ากับสุขภาพคนทำงาน เพราะความสำเร็จขององค์กรเริ่มจากคนที่มีสุขภาพดี ความร่วมมือครั้งนี้คือการลงทุนเพื่อความยั่งยืนทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ”
ทั้งนี้ การบินไทยมีพนักงานกว่า 10,000 คน เครือพญาไท–เปาโล ยังเป็นพันธมิตรกับสำนักงานประกันสังคม เปิดโครงการ “เลือก 1 รักษาได้ 8 โรงพยาบาล 13 คลินิกเครือข่าย” เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพคุณภาพสูง ถือเป็นต้นแบบการยกระดับสวัสดิการสุขภาพเชิงรุกและการบริหารสุขภาพองค์กรไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต