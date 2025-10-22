ข่าวประชาสัมพันธ์

BDI เปิดตัว Envi Link ดันเชียงใหม่ต้นแบบจัดการ PM2.5 ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้พัฒนา “Envi Link” (เอ็นวี่ ลิงก์) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 200 ชุดข้อมูล จากกว่า 30 หน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างเป็นระบบ นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า Envi Link ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เนื่องจากทำให้จังหวัดมีข้อมูลเชิงลึกและแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ วางแผน และออกมาตรการได้ทันท่วงที การใช้แดชบอร์ดข้อมูลช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจจากหลักฐานเชิงข้อมูล (data-driven decision) ได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งความร่วมมือนี้ยังเป็นต้นแบบของ “เมืองอากาศสะอาด” ที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหา

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ BDI กล่าวว่า Envi Link เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างระบบข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือบูรณาการข้อมูลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยรวบรวมข้อมูลหลายมิติ เช่น ค่าฝุ่น จุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ และข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตและเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ Envi Link ยังให้บริการแดชบอร์ดข้อมูลวิเคราะห์มากกว่า 15 รูปแบบ BDI มีแผนขยายผลการใช้งาน Envi Link ไปยัง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในอนาคต เพื่อสร้างระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาค และจะต่อยอดให้เป็นแพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ PM2.5 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงานในเชียงใหม่นี้ เป็นก้าวสำคัญขอการขับเคลื่อน “Smart Environment” ภายใต้นโยบายเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของรัฐบาล