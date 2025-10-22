บุญรอดฯ คว้า 2 รางวัล Gold Award คุณภาพการผลิตระดับโลก จากเวที ICQ Japan 2025

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด คว้า 2 รางวัล Gold Award จากเวทีประกวดระดับโลกด้านการจัดการคุณภาพการผลิต “International Conference on Quality (ICQ) Japan 2025” ที่ ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นผลงานจาก 2 บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนามาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพสูงสุด
นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทผลิต (Chief Production Officer) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า “การที่บุญรอดฯ สามารถคว้ามาได้ถึง 2 รางวัลจากเวที ICQ ระดับโลกเป็นผลจากความทุ่มเทของพนักงานทุกคนที่ร่วมกันพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเน้นการผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ ‘คน’ คือหัวใจของความสำเร็จระยะยาว”
สำหรับ 2 บริษัทในเครือบุญรอดฯที่ได้รับรางวัล Gold Award ในครั้งนี้คือ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านแนวคิด วิธีการ และผลลัพธ์ความสำเร็จบนความมีส่วนร่วมของพนักงาน จนผ่านการคัดเลือกจากกว่า 110 ทีม ในงาน “มหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย” ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วม เวทีประกวดระดับโลกด้านการจัดการคุณภาพการผลิต ICQ World และคว้ารางวัลมาได้สำเร็จ
เวที ICQ เป็นเวทีระดับสากลที่ได้รับการรับรองจาก JUSE Association (Union of Japanese Scientists and Engineers) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านคุณภาพของญี่ปุ่นและเป็นพื้นที่สำคัญที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารคุณภาพ การรับรางวัลจากเวทีนี้จึงถือเป็นการรับรองคุณภาพการผลิตในระดับสากลของบุญรอดฯ
ทั้งนี้ บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด เป็นสองโรงงานที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตสินค้าคุณภาพของเครือบุญรอดฯ เช่น สิงห์, ลีโอ, โซดาสิงห์, น้ำดื่มสิงห์ และน้ำแร่เพอร์ร่า