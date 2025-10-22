บี.กริม ฟาร์มา คว้ารางวัล Excellence in HR Change Management

จากเวที HR Excellence Awards 2025 สะท้อนความมุ่งมั่นผลักดันให้ “คน คือ หัวใจของความสำเร็จอย่างยั่งยืน”
บริษัท บี.กริม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการยกย่องให้เป็น Finalist และคว้ารางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) ในเวที HR Excellence Awards 2025 พร้อมกลุ่มบี.กริม (B.Grimm) ด้วยการนำเสนอผลงานภายใต้โครงการ People Partnership Strategic Roadmap โดยกลุ่มบี.กริม ได้รับการยอมรับใน 9 สาขา และคว้ารางวัลแห่งความเป็นเลิศรวมทั้งสิ้น 7 รางวัล
บี.กริม ฟาร์มา โดยนายชนินทร์ พรหมเพ็ชร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) ด้าน Excellence in HR Change Management จากการส่งเข้าประกวดเวที HR Excellence Awards 2025 เป็นครั้งแรก พร้อมกลุ่มบี.กริม ที่เข้ารับรางวัลจากหลากหลายสาขา ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง (Gold Awards) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ Excellence in Employee Engagement, Excellence in Work-Life Harmony และ Excellence in Workforce Mobility รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Awards) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ Excellence in Workplace Culture, Excellence in Leadership Development และ Excellence in In-House Talent Pipeline Strategy และรางวัลเข้าชิง (Finalist) จำนวน 2 สาขา ได้แก่ Excellence in Diversity, Equity & Inclusion และ Excellence in the Use of HR Tech ซึ่งนับเป็นการคว้ารางวัลเกียรติยศจากเวที HR Excellence Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของกลุ่ม บี.กริม
สำหรับรางวัลด้าน Excellence in HR Change Management นี้ มอบเพื่อยกย่ององค์กรต้นแบบที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนผ่านในการบริหารงานบุคคลเป็นเลิศ ผ่านกลยุทธ์การบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม การสื่อสารที่ชัดเจนทรงประสิทธิผลสู่พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ให้นำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรในระยะยาว