ขบวนคาราวานมิตรภาพ 50 ปีไทย-จีน เดินทางถึงสิบสองปันนา

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขบวนคาราวานมิตรภาพฉลอง 50 ปีสัมพันธ์ไทย-จีน ได้เดินทางถึงเมืองจิ่งหง สิบสองปันนา หลังออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 15 คัน
ขบวนคาราวานฯ เดินทางถึงสิบสองปันนา เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 เมื่อถึงที่หมาย พนักงานได้ต้อนรับแขกด้วยพิธี “รดน้ำ” และเสิร์ฟชาผูเอ่อร์ดิบ พร้อมร่วมชมการแสดงชุด “นกยูง” ที่มีการขับขานบทเพลงและการเต้นรำพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของสิบสองปันนา พร้อมดื่มด่ำกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า และความอบอุ่นทางวัฒนธรรม
เจิ้ง หมิงหมิ่น ประธานสมาคมชาอี้อู่ อำเภอเหมิ่งล่า กล่าวว่า สมาคมได้เตรียมพิธีต้อนรับด้วย “ชาสามถ้วย” หรือ “ซานเต้าฉา” (三道茶) ได้แก่ ชาถ้วยแรกคือชาดิบ ชาถ้วยที่สองคือชาปรุงสุก และชาถ้วยที่สามคือชาบ่ม สะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างจีนและไทยเปรียบเสมือนชาผูเอ่อร์ที่ยิ่งบ่มนานก็ยิ่งหอมกรุ่น
นายพรชัย พรศิริโกศล กรรมการบริหารสมาคมมิตรภาพไทย-จีน กล่าวว่า “ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมประทับใจมาก อาหารอร่อยและทุกคนต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำให้รู้สึกเหมือนได้กลับไปเมืองไทยอีกครั้ง และยังทำให้เข้าใจความหมายของ ‘จีน-ไทยดั่งครอบครัวเดียวกัน’ มากยิ่งขึ้น เราคือครอบครัวเดียวกัน และความรู้สึกนี้ยังคงอยู่ในใจผมอย่างลึกซึ้ง”
เช้าวันที่ 14 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการได้มอบชาผูเอ่อร์เก่าแก่ให้แก่คณะฯ และร่วมติดโลโก้ที่ระลึกครบรอบ 50 ปี บนขบวนรถ จากนั้นขบวนคาราวานออกเดินทางต่อไปยังคุนหมิง เส้นทางต่อไปจะผ่านกุ้ยหยาง จางเจียเจี้ย ซีอาน ผิงเหยา ก่อนถึงกรุงปักกิ่ง
อนึ่ง งานนี้จัดโดยสมาคมมิตรภาพไทย–จีน ขบวนคาราวานฯ นำโดยนายพรชัย พรศิริโกศล มีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 48 คน รวมทั้งชาวจีนและชาวฝรั่งเศส เดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 15 คัน จากกรุงเทพฯ ถึงปักกิ่ง ตั้งแต่วันที่ 10–23 ตุลาคม 2568 รวมระยะทางประมาณ 5,000 กิโลเมตร
ที่มา People’s Daily Online