กรมป่าไม้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม บำรุง ดูแลต้นไม้ “สืบต่อธรรมคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2568

ณ ราชบพิธสถิตธรรมสถาน คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กรมป่าไม้จัดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2568” โดยได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568” มีนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองตลอดพระชนม์ชีพ และต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อให้มีความหมายที่เหมาะสม สำหรับปี 2568 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ธรรมะและธรรมชาติ” เพื่อบูรณาการการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านศาสนา น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างจิตสำนึกแห่งความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
นายสุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วยการบำรุงดูแล “ต้นโพศรีมหาโพธิ” ซึ่งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ปลูกไว้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 โดยมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ พรวนดิน และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ รวมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้โดยรอบบริเวณราชบพิธสถิตธรรมสถาน โดยมีรุกขกรของกรมป่าไม้เข้ามาช่วยดูแล นอกจากนี้ กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อมอบให้กับผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมงานได้นำกลับไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการ “72 พฤกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมถึงนิทรรศการเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต และนิทรรศการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
“กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าของชาติ การดูแลรักษาต้นไม้และป่าไม้นอกจากจะช่วยสร้างความร่มรื่น และอากาศบริสุทธิ์แก่ชุมชนแล้ว ยังเป็นการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศ โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ง่าย ๆ ด้วยการปลูกและดูแลต้นไม้ในบ้าน ชุมชน และพื้นที่สาธารณะ” นายสุพจน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว