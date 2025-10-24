“ส.อ.ท. ปั้น SMEs-Startups ไทย เปิด K-FTI Acceleration รุ่น 3 เสริมศักยภาพ-เข้าถึงทุน”

เรียน บรรณาธิการข่าวและสื่อมวลชนทุกท่าน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “K-FTI Acceleration Program รุ่นที่ 3” ภายใต้แนวคิด “รู้ทันอนาคต เปลี่ยนความไม่แน่นอนเป็นโอกาสทางธุรกิจ” เพื่อยกระดับศักยภาพ SMEs และ Startups ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน SMEs และ Startups มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยสร้างรายได้กว่า 1 ใน 3 ของ GDP ประเทศ แต่ผู้ประกอบการจำนวนมากยังเผชิญข้อจำกัดด้านเงินทุน ความรู้ทางธุรกิจ การเงิน ภาษี และกฎหมาย รวมถึงขาดเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยต่อยอดการเติบโต
ด้วยความเชี่ยวชาญของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี กฎหมายและธุรกิจ ประกอบกับเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศของ ส.อ.ท. ทั้งสององค์กรจึงร่วมกันจัดทำหลักสูตร K-FTI Acceleration Program เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้พร้อมสู่การระดมทุนทั้งในตลาดทุน (LiVE Exchange, mai, SET) และการร่วมลงทุนกับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ เช่น Venture Capital และ Corporate Venture Capital เป็นต้น
หลักสูตรนี้เป็นโปรแกรมเข้มข้นระยะเวลา 5 เดือน ครอบคลุมการอบรมเชิงลึก เวิร์กชอป การศึกษาดูงาน และการให้คำปรึกษาเชิงลึก (Business Mentoring) โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมเปิดโอกาสให้ได้พบปะนักลงทุนจริงผ่านกิจกรรม K-FTI Non Deal Roadshow ซึ่งเป็นเวทีสำคัญให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอศักยภาพธุรกิจต่อกลุ่มนักลงทุนโดยตรง
ผู้เข้าร่วมจะได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจอย่างละเอียด พร้อมแผนพัฒนาและแผนระดมทุนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมถึงโอกาสรับทุนสนับสนุนสูงสุด 1,000,000 บาท พร้อมบริการ SME Filing และการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อการเติบโตระยะยาว
จากความสำเร็จของโครงการ K-FTI Acceleration Program รุ่นที่ 1 และ 2 ซึ่งมีผู้ประกอบการสามารถพัฒนาองค์กรและระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม สอท. เล็งเห็นถึงประโยชน์ของหลักสูตรดังกล่าวในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน เข้าร่วมหลักสูตร K-FTI Acceleration Program รุ่นที่ 3 เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนแม้ในบริบททางธุรกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2569 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/gDQhqYzFwyHzqeaX8
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 1453 ต่อ 1188 หรือผ่าน Line Official Account: @345zzory
