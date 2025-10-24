STA คว้ารางวัลระดับ ‘Gold’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก EcoVadis ติด Top 5% ของบริษัททั่วโลกด้านความยั่งยืน

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA
ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดเผยว่า STA ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนระดับ Gold จาก EcoVadis องค์กรประเมินความยั่งยืนของธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยบริษัทฯ อยู่ใน Top 5% แรกของบริษัททั่วโลกที่มีผลคะแนนการประเมินสูงสุด ซึ่งมีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและมาตรฐานที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย EcoVadis ใช้ระเบียบวิธีที่ครอบคลุมในการประเมินคุณภาพระบบการจัดการด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) แรงงานและสิทธิมนุษยชน (Labor & Human Rights) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Ethics) และการจัดซื้ออย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement)
การได้รับการรับรองระดับ Gold จาก EcoVadis ครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งขององค์กรและพนักงานทุกคน เนื่องจาก EcoVadis เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานระดับโลก ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ STA ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างมีจริยธรรม และการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ครอบคลุมตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เกษตรกรชาวสวน คู่ค้า ชุมชน ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว