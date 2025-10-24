ข่าวประชาสัมพันธ์

บ้านหมุนเกิดจากอะไร? รู้ทันสาเหตุและแนวทางรักษา

อาการเวียนหัวบ้านหมุน เป็นภาวะที่หลายคนอาจเคยเจอเวลาใช้ชีวิตประจำวันหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงอาจสร้างความไม่สบายใจได้ เมื่อเกิดอาการนี้ ผู้ป่วยมักรู้สึกราวกับว่าทุกสิ่งรอบตัวกำลังหมุน ทั้งที่ตัวเองอยู่กับที่ อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ 

ในบทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนให้มากขึ้น ทั้งอาการ สาเหตุ และแนวทางการรักษา เพื่อให้สามารถรับมือกับภาวะนี้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

บ้านหมุนคืออะไร?

อาการบ้านหมุน (Vertigo) เป็นภาวะที่ผู้ป่วยรู้สึกเหมือนว่าตนเองหรือสิ่งรอบข้างกำลังเคลื่อนที่หรือหมุน ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่ได้เคลื่อนไหวเลย ลักษณะสำคัญของอาการนี้คือความรู้สึกเวียนศีรษะแบบหมุนวน ซึ่งแตกต่างจากการเวียนหัวทั่วไปที่อาจแค่รู้สึกโงนเงนหรือหน้ามืด

อาการบ้านหมุนมีอะไรบ้าง?

อาการเวียนหัว คลื่นไส้ เกิดจากอะไร? หลายคนคงเคยรู้สึกเวียนหัวจนต้องหยุดกิจกรรมที่กำลังทำ หรือคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ อาการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับอาการบ้านหมุนได้ โดยยกตัวอย่างอาการอื่น ๆ เช่น

  • รู้สึกว่าสิ่งรอบตัวหรือร่างกายเคลื่อนไหว หมุน หรือเอียง ทั้งที่ไม่ได้เคลื่อนไหวจริง
  • มีการทรงตัวไม่ดี รู้สึกเหมือนจะล้ม
  • มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
  • ตากระตุก
  • ได้ยินเสียงผิดปกติในหู หรือหูอื้อ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นใน
  • เมื่อมีการเปลี่ยนท่าทางที่รวดเร็วจะมีอาการเวียนหัว

 บ้านหมุนมีสาเหตุอย่างไร?

อาการบ้านหมุน เป็นอาการแสดงของความผิดปกติบางอย่างในระบบทรงตัวของร่างกาย ซึ่งมักมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับหูชั้นในและสมอง ดังนี้

  • โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนที่ผิดที่ (BPPV) หินปูนในหูชั้นในเคลื่อนที่ผิดตำแหน่ง มักเกิดเวลาขยับศีรษะ เช่น หันเร็ว ๆ หรือเปลี่ยนท่านอน
  • โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s Disease) ทำให้การทรงตัวแย่ลง ผู้ป่วยมีอาการเวียนหัว บ้านหมุน หูอื้อ และได้ยินเสียงผิดปกติ
  • การอักเสบของเส้นประสาทการทรงตัว (Vestibular Neuritis/Labyrinthitis) จากการติดเชื้อ ทำให้เวียนหัวบ้านหมุนอย่างรุนแรงเฉียบพลัน
  • ไมเกรนเวียนหัว (Vestibular migraine)
  • โรคทางสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง เนื้องอกสมอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถเกิดอาการบ้านหมุนจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การใช้ยาบางชนิด การดื่มแอลกอฮอล์ การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือมีความเครียด เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัยอาการบ้านหมุน

อาการเวียนหัวบ้านหมุนเกิดได้จากหลายสาเหตุ แพทย์จะใช้หลายวิธีเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการบ้านหมุน ดังนี้

  • การซักประวัติและตรวจร่างกาย : แพทย์จะมีการซักถามลักษณะการเกิดอาการบ้านหมุน พร้อมดูการเดิน การทรงตัวของผู้ป่วยเบื้องต้น
  • การตรวจ VNG หรือ ENG : เป็นการบันทึกการเคลื่อนไหวของดวงตา เพื่อดูการทำงานของระบบการทรงตัว
  • การตรวจด้วย vHIT : ใช้ประเมินการทำงานของเส้นประสาทการทรงตัว
  • การตรวจ ABR หรือ ECoG : ใช้ตรวจโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
  • ตรวจภาพฉายทางรังสี : หากแพทย์สงสัยว่าบ้านหมุนอาจเกิดจากความผิดปกติของสมอง อาจส่งตรวจ CT Scan หรือ MRI เพิ่มเติมเพื่อหารอยโรค

รักษาอาการบ้านหมุนเบื้องต้น

อาการเวียนหัวบ้านหมุน ควรได้รับการรักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบ ยกตัวอย่างดังนี้

  • การปรับเปลี่ยนท่าทาง : เช่น การทำกายภาพบำบัด เพื่อฝึกและปรับการทรงตัวใหม่
  • การใช้ยา : ใช้เพื่อบรรเทาอาการเวียนหัว คลื่นไส้ หรือเพื่อรักษาโรคต้นเหตุ
  • การผ่าตัด : ใช้ในกรณีที่มีอาการบ้านหมุนจากโรคที่รุนแรง หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอื่น เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หรือน้ำในหูไม่เท่ากัน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : หลีกเลี่ยงความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัด คาเฟอีน หรือแอลกอฮอล์

 บ้านหมุน ไม่ใช่แค่เวียนหัวธรรมดา ควรตรวจและรักษาอย่างตรงจุด

อาการบ้านหมุนไม่ใช่แค่อาการเวียนศีรษะ แต่อาจเป็นสัญญาณความผิดปกติของระบบทรงตัวในหูชั้นใน เช่น หินปูนเคลื่อน (BPPV), โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน หรือการอักเสบของเส้นประสาททรงตัว รวมถึงอาจมีสาเหตุจากระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ภาวะหลอดเลือดสมองหรือไมเกรนเวียนหัว

โรงพยาบาลพระรามเก้า มีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก และระบบประสาท พร้อมเครื่องมือวินิจฉัยที่ทันสมัย เช่น เครื่องตรวจการทรงตัว (Balance Test) และบริการทำกายภาพเวียนศีรษะเฉพาะบุคคล คุณสามารถเข้ารับการดูแลเพื่อหาสาเหตุและรักษาอาการบ้านหมุนได้อย่างตรงจุด

