เปิดแล้ววันนี้! “โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัล กระบี่”

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำของไทย พร้อมเปิดให้บริการ“โรงภาพยนตร์เอสเอฟซีเนม่าเซ็นทรัลกระบี่”ครบครันด้วยนวัตกรรมแห่ง
โลกภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดใจกลางเมืองกระบี่ กับ 3 โรงภาพยนตร์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีระบบภาพ All RGB Laser Projector ทุกโรงภาพยนตร์ และระบบเสียง Dolby Digital Surround 7.1 ให้เสียงกระหึ่มสมจริง พร้อมเลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ที่ SF SHOP เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ (24 ตุลาคม 2568) เป็นต้นไป พิเศษ! กับโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่แบบจัดเต็ม แจกฟรีตั๋วหนัง ป๊อปคอร์น พร้อมรางวัลพิเศษมากมาย
คุณสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส เอฟ พร้อมเปิดให้บริการ ‘โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัล กระบี่’ สาขาใหม่ล่าสุดของ เอส เอฟ ที่ออกแบบด้วยแนวคิด ‘Cinematic Royale’ ให้บรรยากาศความหรูหราคลาสสิก แต่ยังคงความทันสมัย พร้อมมอบประสบการณ์ชมภาพยนตร์ให้ลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้เต็มอิ่ม ทุกอรรถรสการดูหนังกับ 3 โรงภาพยนตร์คุณภาพมาตรฐานระดับโลก รองรับผู้ชมได้กว่า 600 ที่นั่ง ด้วยระบบภาพ ALL LASER PROJECTOR ใช้เทคโนโลยีเครื่องฉาย RGB Laser ที่ให้ภาพสว่างคมชัดทุกเฉดสี ร่วมกับระบบเสียง Dolby Digital Surround 7.1 สมบูรณ์แบบที่สุดทุกโรงภาพยนตร์ โดยให้บริการที่นั่ง 3 รูปแบบ SUITE, PREMIUM และ DELUXE นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ดังได้ที่ SF SHOP อีกด้วย”
พิเศษ!! ฉลองเปิดสาขาใหม่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัล กระบี่’ พร้อมมอบโปรโมชั่นสุดคุ้ม!
- สมาชิก SF+ รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษ เพียงครึ่งราคา ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกช่องทางการจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2568 เท่านั้น
- เอส เอฟ ร่วมกับ COKE ฉลองเปิดสาขาใหม่ ซื้อชุด COMBO SET พร้อม COKE ชุดใดก็ได้ หรือ ซื้อ COKE (ขนาด 44 ออนซ์) 1 แก้ว รับฟรีทันทีคูปองบัตรชมภาพยนตร์ (ที่นั่ง DELUXE) 1 ที่นั่ง จำนวนจำกัด 10,000 สิทธิ์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2568 (ใช้สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 เท่านั้น)
- สมาชิก SF+ รับสิทธิ์สมัคร SF+ Package ในราคาเพียง 20 บาท (จากราคาปกติ 100 บาท) (ประเภท KIDS/ STUDENT/ GENERAL และ SENIOR) เพื่อรับส่วนลดดูหนังราคาสมาชิก สำหรับนักเรียน นักศึกษา ดูหนังเริ่มต้นราคา 69 บาท พร้อมสิทธิพิเศษ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568
- รับฟรี POPCORN M (ขนาด 46 oz.) 1 กล่อง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SF CINEMA (จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์/วัน รวม 3,000 สิทธิ์) ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2568
- พิเศษสุด ๆ !!! เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ทุก 2 ที่นั่ง หรือซื้อชุด COMBO SET ชุดใดก็ได้ 1 ใบเสร็จ ร่วมลุ้นรับรางวัล Lucky Draw รวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 (จับรางวัลระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2568 และประกาศ ผู้ได้รับรางวัล วันที่ 5 มกราคม 2569)
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัล กระบี่ พร้อมเปิดบริการเพื่อให้ลูกค้า ได้สัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ด้วยระบบภาพและเสียงที่ดีที่สุด ตั้งแต่วันนี้ (24 ตุลาคม 2568) เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรอบฉายและซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชั่น SF Cinema และ www.sfcinema.com พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่น ติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่โซเชียลมีเดีย SF Cinema หรือ #SFcinema