‘สแตนด์อัพคอมเมดี้’ ฮิตทั่วจีน รายได้พุ่งขึ้นแท่นอันดับ 2 การแสดงเวที

ผู้ชมเข้าชมการแสดงสแตนด์อัพคอมเมดี้ที่โรงละครแห่งหนึ่งในจีน
รายงานจาก Hujing Digital Media & Entertainment Group ภายใต้ Alibaba ระบุว่า ยอดรายได้จากการแสดงเวที ทั้งสแตนด์อัพคอมเมดี้และละครเวที เพิ่มขึ้น 16.8% เมื่อเทียบปีต่อปีในช่วงหยุดยาววันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมา
ความนิยมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของสแตนด์อัพคอมเมดี้ สร้างความคึกคักให้ตลาดการแสดงออฟไลน์ และเป็นทางเลือกใหม่ด้านการบริโภคทางวัฒนธรรม
เฉิน เหยา ชาวปักกิ่ง เล่าว่า “งานยุ่งและเครียดมาก การได้หัวเราะในโรงละครสักชั่วโมงคือวิธีคลายเครียดที่ดีที่สุด” เธอชอบดูการแสดงสแตนด์อัพคอมเมดี้ในโรงละครขนาดเล็กเป็นประจำ
ปัจจุบันมีเวทีสำหรับสแตนด์อัพคอมเมดี้ และจำนวนศิลปินฝีมือดีเพิ่มมากขึ้น “โรงละครที่ฉันไปประจำมักเต็มเกือบทุกสุดสัปดาห์ ตั๋วโชว์เดี่ยวของนักแสดงที่ชอบขายหมดภายในไม่กี่วินาที” เฉิน กล่าว
ข้อมูลจาก Beacon Pro ระบุว่า ช่วงครึ่งปีแรกของ 2568 จำนวนการแสดงสแตนด์อัพคอมเมดี้เพิ่มขึ้น 54.1% รายได้พุ่งทะยานขึ้น 134.9% ขึ้นแท่นกลายเป็นอันดับ 2 ของการแสดงเวที สแตนด์อัพคอมเมดี้โชว์แบบเดี่ยว หรือ เดี่ยวไมโครโฟน มีมากกว่า 1,000 รอบ ผู้ชมสะสมรวมกว่า 600,000 คน การแสดงที่มีผู้ชมเกิน 500 คนมีมากกว่า 650 รอบ เพิ่มกว่า 8 เท่าจากปีก่อน
สแตนด์อัพคอมเมดี้ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่ โดยผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีคิดเป็นกว่า 52% ของยอดขายตั๋วทั้งหมด
เมื่อฐานผู้ชมขยายตัว สแตนด์อัพคอมเมดี้จึงแพร่หลายจากเมืองชั้นนำอย่างปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ กระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ กลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน โรงละครจัดโชว์สแตนด์อัพคอมเมดี้ภาษาถิ่นราว 500 รอบต่อปี เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจทั้งร้านอาหารและร้านค้าโดยรอบ
ที่มา People’s Daily Online