เทศกาลช้อปปิง “วันคนโสด” จีนเปิดฉากสุดคึกคัก แบรนด์ดังแห่ใช้ AI ดันยอด

พนักงานคัดแยกสินค้าในศูนย์โลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน เมืองจินหัว มณฑลเจ้อเจียง เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลช้อปปิงครั้งใหญ่ (ไชน่า เดลี่)
เทศกาลช้อปปิง “วันคนโสด” (Double 11) ของจีนปีนี้ เปิดฉากอย่างคึกคักเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมา (20 ต.ค.) บรรดาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างงัดแคมเปญลดราคาและคูปองกระตุ้นยอดขาย พร้อมปรับระบบโปรโมชันให้ง่ายขึ้น ดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจความคุ้มค่า
ข้อมูลจาก Tmall ระบุว่า ภายในชั่วโมงแรกหลังเปิดขายเมื่อเวลา 20.00 น. ยอดขายของ 80 แบรนด์ทะลุ 100 ล้านหยวน ขณะที่กว่า 30,000 แบรนด์มียอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบจากปีก่อน และกว่า 18,000 แบรนด์มียอดขายเกินยอดขายทั้งวันในปีที่แล้วภายในชั่วโมงเดียว
หลิว ปอ ประธาน Tmall กล่าวว่า แคมเปญปีนี้เป็นโอกาสสำคัญที่สุดของแบรนด์ในรอบปี โดยบริษัทฯ มุ่งใช้เทคโนโลยี AI ยกระดับคุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมแจกคูปองและเงินสนับสนุนรวมกว่า 50,000 ล้านหยวน
ด้าน JD.com รายงานว่ายอดขายของกว่า 52,000 แบรนด์เพิ่มขึ้นกว่า 300% โดยสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เติบโตเฉียด 200% ขณะที่ยอดขายเครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์มากกว่า 2,000 แบรนด์พุ่งสูงขึ้นกว่า 100% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ผู้เชี่ยวชาญมองว่า การใช้ AI ในภาคค้าปลีกช่วยให้ผู้บริโภคเลือกสินค้าที่ตรงใจมากขึ้น และช่วยผู้ขายลดต้นทุน ยกระดับการออกแบบ การตลาด และบริการลูกค้า ขณะเดียวกันแนวโน้ม “การค้าปลีกทันใจ” ที่ผสานช้อปปิงออนไลน์กับส่งสินค้าทันที กำลังกลายเป็นสมรภูมิใหม่ของอีคอมเมิร์ซจีน
