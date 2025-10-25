เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ เจียไต๋ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล์ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซีพีแอ็กซ์ตร้า ขอแสดงความไว้อาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เจียไต๋ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ฯลฯ ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรแห่งแผ่นดิน และทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรัก ความศรัทธา และความผูกพันของปวงชนชาวไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป ทรงเป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง และทรงส่งเสริมให้ราษฎรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทในถิ่นทุรกันดาร ที่ทรงริเริ่มและทรงติดตามด้วยพระองค์เอง อันสะท้อนถึงพระเมตตาธรรม ความเสียสละ และความรักอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
เครือเจริญโภคภัณฑ์และพนักงานทั่วทั้งเครือขอน้อมแสดงความอาลัย และพร้อมน้อมนำพระราชจริยวัตรและพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิตเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแห่งความดีงาม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้