‘เอกภาพ-รัชนี-เอกรัฐ’มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเกษตรกรร้อยเอ็ดที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่วัดบ้านหัวโนน และวัดบ้านดู่อีโต้ ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.รัชนี พลซื่อ สส.ร้อยเอ็ด เขต 3 และรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม นายเอกรัฐ พลซื่อ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายมงคล ยี่รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด นายประจันทร์ บุญเพ็ง กำนันตำบลธวัชบุรี และผู้ใหญ่บ้านตำบลธวัชบุรี ได้พร้อมกันมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย จากน้ำลำน้ำชีเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมไร่นาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้จำนวน ประมาณ 500 ครอบครัว
นายเอกภาพกล่าวว่า แนวทางการช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแก้ปัญหาระยะยาว ซึ่งกำนันประจันทร์ เสนอให้กรมชลประทาน ลงเครื่องสูบจากประตูระบายน้ำเพื่อสูบลงน้ำชีอีก 3 เครื่องและสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ได้มอบหมายให้ นายเอกรัฐ พลซื่อ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเรียน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสั่งดำเนินการตามข้อเสนอของ กำนันประจันทร์ฯ ต่อไป
นายเอกภาพกล่าวว่า นโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในยุค ร.อ.ธรรมนัส เป็นเจ้ากระทรวง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของเกษตรกร ทำการเกษตรแม่นยำ ทันสมัย ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร สนับสนุนการปลูกข้าวนาสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2568