จีนเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรม สู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

นักศึกษาทดลองใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางคลินิกแบบหลายศูนย์สำหรับโรคทางระบบประสาทรุนแรงครั้งแรกของโลก ซึ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานนี้ ณ นครเทียนจิน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ประเทศจีนก้าวขึ้นสู่อันดับ 10 ของดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2568 ตามรายงานขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทะยานขึ้นหนึ่งอันดับจากปีก่อน นับเป็นครั้งแรกที่จีนติดอันดับ TOP10 ของโลก โดยตั้งแต่ปี 2556 จีนขยับขึ้นมาถึง 25 อันดับ ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาเร็วที่สุดด้านนวัตกรรม
ความก้าวหน้านี้สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างมั่นคงของงานวิจัยพื้นฐาน การบุกเบิกเทคโนโลยีหลักและเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์และพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการผสานเศรษฐกิจดิจิทัลเข้ากับเศรษฐกิจจริง ซึ่งเป็นผลจากยุทธศาสตร์พัฒนาชาติด้วยนวัตกรรม
WIPO ระบุว่า การที่จีนเข้าสู่กลุ่ม TOP10 เป็นเครื่องยืนยันบทบาทผู้นำนวัตกรรมระดับโลกของจีนได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างสำคัญ เช่น สถานีอวกาศ “เทียนกง” ภารกิจ “ฉางเอ๋อ-6” ที่นำตัวอย่างจากด้านไกลของดวงจันทร์กลับโลก และยานดำน้ำ “ไห่โต้ว-1” ที่ลงไปลึกกว่า 10,000 เมตรใต้ทะเล รวมถึงความก้าวหน้าด้าน 5G ระบบนำทาง “เป๋ยโต่ว” และเทคโนโลยีเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์
นักศึกษาบังคับหุ่นยนต์ที่ศูนย์นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อ่าวหางโจว ที่เขตซ่างอวี๋ เมืองเส้าซิง มณฑลเจ้อเจียง (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ปัจจุบัน จีนมีบุคลากรด้านวิจัยมากที่สุดในโลก และครองอันดับหนึ่งด้านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและการยื่นสิทธิบัตรระหว่างประเทศต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน
ปี 2567 จีนลงทุนด้านวิจัยและพัฒนากว่า 3.6 ล้านล้านหยวน สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีบริษัทร่วมลงทุนด้านวิจัยกว่า 500,000 แห่ง รวมถึงมีบริษัท 524 แห่งจากจีนแผ่นดินใหญ่ติดอันดับนักลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมรายใหญ่ 2,000 อันดับแรกของโลก
วิศวกรสอบเทียบอุปกรณ์ทดสอบอัจฉริยะในโรงงานผลิตเครื่องมืออัจฉริยะ ในเขตซาผิงป้า นครฉงชิ่ง (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
นอกจากนี้ จีนยังมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวม 119 ฉบับกับกว่า 160 ประเทศ รวมถึงผลักดันแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมตามแนว “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมที่เปิดกว้างและยั่งยืน
นวัตกรรมยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการพัฒนา ซึ่งจีนตั้งเป้าส่งเสริมความร่วมมือทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างอนาคตที่เปิดกว้างและยั่งยืนร่วมกัน
