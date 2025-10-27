27 ต.ค. นี้ จองสิทธิ์กระปุก “แสงแห่งการออม” เรืองแสงรับวันออมแห่งชาติ

ธนาคารออมสิน เปิดตัวกระปุกออมสิน “แสงแห่งการออม” เนื่องในวาระวันออมแห่งชาติ 2568 ดีไซน์รูปแบบใหม่ที่มีลวดลายฉลุรอบตัวกระปุก เมื่อเปิดไฟจะมีแสงสว่างเปล่งประกายออกมารอบด้าน เปรียบเสมือนพลังแห่งการเริ่มต้นการออมที่ค่อย ๆ ส่องนำทางสู่ความมั่นคงทางการเงินและเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มออมตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถจองสิทธิ์ฝากเงินรับกระปุกออมสิน “แสงแห่งการออม” ได้ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th , Line Official : GSB Society หรือแอปพลิเคชัน MyMo โดยฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา แอปพลิเคชัน MyMo หรือเครื่องรับฝากเงิน ADM พร้อมรับกระปุกออมสิน ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้ ในวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2568 (จำกัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์) ของมีจำนวนจำกัด
พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการออมในยุคดิจิทัล ในงาน “GSB SAVINGS FORUM 2025” ภายใต้แนวคิด “AI & AOM ออมยุคใหม่ สร้างสังคมไทยให้ยั่งยืน” วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 อาคารออมสินพิพัฒน์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ พบกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยี AI กับ การออมมากมาย อาทิ เวทีมินิทอล์ก “ออมยุคใหม่ สร้างสังคมไทยให้ยั่งยืน” จากกูรูชื่อดัง การประกวดออกแบบ “กระปุกออมสินแห่งโลกยุคดิจิทัล” ด้วย AI รอบชิงชนะเลิศ และการเปิดตัว “โค้ชการเงินมืออาชีพ” หรือ CMC by GSB รุ่นแรก รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับกระปุกออมสิน “แสงแห่งการออม” (จำนวนจำกัด) ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ หรือรับชมสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก GSB Society
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จีนเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรม สู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
- ‘เอกภาพ-รัชนี-เอกรัฐ’มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเกษตรกรร้อยเอ็ดที่ประสบอุทกภัย
- เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ เจียไต๋ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล์ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซีพีแอ็กซ์ตร้า ขอแสดงความไว้อาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง