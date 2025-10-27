ข่าวประชาสัมพันธ์

“เอทีที แอสเสท” (ATT ASSET) เปิดเกมรุกครั้งใหญ่ส่งท้ายปี

จับมือ “โคเน่” (KONE) เปิดตัว Home Elevator Solution ครั้งแรกในไทย
ชูจุดเด่นลิฟต์บ้านรุ่น KONE Villa 100 มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

พลิกโฉมตลาดบ้านหรูครั้งใหม่ เมื่อ “เอทีที แอสเสท” (ATT ASSET) ผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี ประกาศความร่วมมือกับ “โคเน่” (KONE) แบรนด์ลิฟต์โดยสารชั้นนำจากฟินแลนด์ เปิดตัว “KONE Villa 100” ลิฟต์บ้านรุ่นแรกในไทยที่พัฒนาขึ้นสำหรับที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ ที่โครงการ “อาเว่ บางนา-สุขุมวิท” (AVE Bangna-Sukhumvit) เพื่อยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของตลาดบ้านหรูไทยสู่ระดับสากล

โครงการเตรียมจัดงานเปิดแปลนบ้านใหม่สไตล์ Luxury Penthouse บนพื้นที่กว่า 120 ตร.ม. ที่สามารถติดตั้งลิฟต์ KONE Villa 100 ได้ ในวันที่ 15–16 พฤศจิกายนนี้ พร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะในงาน มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท

วิไลรัตน์ เชื้อฟัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอทีที แอสเสท จำกัด กล่าวว่า “บ้านหรูในยุคนี้ไม่ใช่เพียงความสวยงามภายนอก แต่คือการออกแบบที่สะท้อนตัวตนและตอบโจทย์ชีวิตจริงของผู้อยู่อาศัย ทั้งในด้านความสะดวกสบาย ประสบการณ์ และความยั่งยืน การร่วมมือกับโคเน่ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ แต่คือการลงทุนในอนาคตของการอยู่อาศัย ที่เทคโนโลยีและดีไซน์มาบรรจบกันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”

ด้าน “เพ็ญไพสิฐ จันทร์พรม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเน่ (KONE) ประเทศไทย กล่าวว่า “โคเน่มองว่าตลาดลิฟต์บ้านไทยกำลังเปลี่ยนจากฟังก์ชันเพื่อความสะดวก ไปสู่การเป็นองค์ประกอบสำคัญของสุนทรียภาพการอยู่อาศัย KONE Villa 100 จึงถูกพัฒนาให้เป็น Home Elevator Solution ที่ผสานความปลอดภัย ฟังก์ชัน และดีไซน์อย่างไร้รอยต่อ ภายใต้แนวคิด Seamless Design ซึ่งการร่วมมือกับ เอทีที แอสเสท ครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยผ่านนวัตกรรมอัจฉริยะที่เข้าใจมนุษย์”

ลิฟต์ KONE Villa 100 ใช้ระบบสลิง (Traction Machine) แบบไม่มีห้องเครื่อง (Machine Room-less) เดินทางนุ่มนวลและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ใช้พลังงานเทียบเท่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป รองรับได้สูงสุด 6 ชั้น หรือระยะ 18 เมตร บรรทุกน้ำหนักได้ถึง 400 กิโลกรัม พร้อมระบบความปลอดภัยในตัว เช่น ระบบแบตเตอรี่สำรองเมื่อไฟดับ และม่านแสงเต็มแนวประตู (Full-height light curtain) ที่หยุดประตูอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง

อาเว่ บางนา-สุขุมวิท (AVE Bangna-Sukhumvit) คือบ้านเดี่ยว 3 ชั้นสไตล์ Boutique Modern Luxury บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ เพียง 20 ยูนิต ภายใต้แนวคิด Multi-Lifestyle ที่ตอบรับครอบครัวยุคใหม่ทุกเจเนอเรชัน โดยผู้ที่สนใจเยี่ยมชมโครงการสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Linktree หรือโทร 065-464-2626