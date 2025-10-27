“มูลนิธิวิชัยฯ-คิงเพาเวอร์” จัด “ให้โลหิต ให้ชีวิต”มอบสภากาชาดไทย

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา พร้อมกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จัด “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ปี’68 ครอบครัว “ศรีวัฒนประภา” นำผู้บริหารพนักงานมอบโลหิตสภากาชาดไทย 4 ครั้ง รวมกว่า 5 แสนซีซี ปี’69 ทำต่อเนื่องต่อไป
มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นสานต่อปณิธานแห่ง “การให้”
สู่การสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ จัดกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต” นำโดย คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา, คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา คุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา และคุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น “ผู้ให้” ด้วยการบริจาคโลหิต ส่งมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ปี 2568 มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 4 ครั้ง ใน
เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม รวมปริมาณโลหิตกว่า 500,000 ซีซี
ตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งมอบโลหิตให้ “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” มากถึง 1,430,000 ซีซี นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิต เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับดูแลผู้เจ็บป่วยให้รอดชีวิต
ปี 2569 ยังคงมุ่งมั่นสานต่อกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ในปี 2569 ปลูกหัวใจแห่งการให้ที่ยั่งยืนต่อไป
เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen