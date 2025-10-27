มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี มอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์การแพทย์ ในพื้นที่ห่างไกล

มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี นำโดย คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ สานต่อภารกิจเพื่อสังคมต่อเนื่อง ปีที่ 11 เดินหน้ามอบทุนการศึกษาและการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เสริมโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในทุกภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนล่าสุด มูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในปีนี้ มูลนิธิฯ ตั้งเป้ามอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่โรงเรียน 6 แห่งทั่วประเทศ รวม 360 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 720,000 บาท นอกจากทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้มอบการสนับสนุนการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียน อาทิ การจัดตั้งห้องเรียนรู้, การสร้างระบบกรองน้ำดื่ม, ห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย, แปลงเกษตร, สนามกีฬา, การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย และมอบอาหารกลางวัน รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเยาวชนพร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ โรงพยาบาลแม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ได้แก่ เตียง 2 ไกร์มือหมุน จำนวน 10 เตียง, เครื่องอัลตร้าซาวด์ 1 เครื่อง, เครื่องมอนิเตอร์ผู้ป่วย 1 เครื่อง, เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ 1 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 2,048,000 บาทคุณปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า “มูลนิธิฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย คือรากฐานสำคัญของการเติบโตในอนาคต เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดก็ตาม การมีน้ำสะอาด ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ หรือสนามกีฬาเล็กๆ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ”สำหรับแผนการมอบทุนฯ ประจำปี 2568 มูลนิธิฯ ตั้งเป้ามอบทุนให้แก่โรงเรียนห่างไกลทั่วประเทศ รวม 6 แห่ง เพื่อให้โรงเรียนในทุกภูมิภาคมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมขยายผลการพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง