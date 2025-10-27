ทูลกระหม่อมฯเสด็จพระราชทานเกียรติบัตรสมาชิกค่ายTO BE NUMBER ONEรุ่นที่33

“เพราะเรารัก TO BE NUMBER ONE CAMP ของพวกเรา ก็อยากจะฝากไว้ว่า ให้ทุกคนช่วยกันเก็บความทรงจำ ความรู้สึกและบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในครั้งนี้เอาไว้ ความรักใคร่ ความผูกพัน มิตรภาพ ยิ่งเหมือนเป็นเพื่อน เหมือนพี่ เหมือนน้อง หรือการเป็นครอบครัวเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทำให้เกิดขึ้นง่ายๆภายใน 5 วัน แต่เมื่อผ่านมา 33 รุ่น ทุกคนยืนยันว่าเป็นเหมือนกันหมด ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ความรู้สึกที่ดีต่อกันในวันนี้ก็ขอให้เก็บไว้เพื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยกันทำสิ่งที่ดีๆ ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และได้ช่วยกันพัฒนาสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”
พระดำรัสที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP เมื่อครั้งเสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 33
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิก “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 33 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP มีแนวคิดที่ต้องการให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายใน เช่น การค้นพบความสามารถของตนเอง เกิดความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินมุ่งให้เยาวชนเรียนรู้อย่างผ่อนคลาย และมีความสุข ซึ่งค่ายรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 33 มีเยาวชนจากจังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 500 คน