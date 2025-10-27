คณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวง พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เชิญพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง ไปยังพระบรมหาราชวัง
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล คณะกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจในเครือ ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการอัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผ่านด้านหน้าถนนพญาไท ไปยังพระบรมมหาราชวัง ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568
โดยทาง คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจในเครือ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจะน้อมนำพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสสำคัญต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำงานสืบต่อไป