ซี.อี.เอส. ร่วมกับ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี และ กลุ่มพูลผล สานต่อพันธกิจ CSR มอบอาคารเรียน

“พี่ให้น้อง” โรงเรียนบ้านทุ่งทอง จังหวัดลพบุรี ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเยาวชนไทย
เพราะเชื่อว่าการให้ที่งดงามที่สุด คือการส่งต่อโอกาสให้เยาวชนได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด บริษัทชั้นนำในธุรกิจก่อสร้าง ภายใต้กลุ่มพูลผล จึงร่วมกับ มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี และกลุ่มพูลผล สานต่อพันธกิจแห่งการให้และตอบแทนสังคม ด้วยโครงการก่อสร้างอาคารเรียน “พี่ให้น้อง” โรงเรียนบ้านทุ่งทอง จังหวัดลพบุรี เพื่อเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนได้มีสถานที่เรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้อย่างเต็มที่ พร้อมสานต่อเจตนารมณ์แห่งความยั่งยืนขององค์กร
โดยโรงเรียนบ้านทุ่งทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ รวมถึงอาคารเรียนที่มีอยู่เป็นอาคารไม้ที่ไม่สามารถใช้งานได้และกำลังจะถูกรื้อถอน ทำให้ไม่มีอาคารเรียนที่เหมาะสมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด มองเห็นถึงความจำเป็นต้องมีอาคารเรียนที่ดี จึงร่วมกับ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี และ กลุ่มพูลผล ดำเนินโครงการก่อสร้าง อาคารเรียน “พี่ให้น้อง” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น จำนวน 3 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 192 ตารางเมตร เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่เรียนที่มั่นคง ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยระหว่างการก่อสร้างมีตัวแทนพนักงานบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด และกลุ่มพูลผล อาสาร่วมสร้างอาคารเรียนฯ หลังนี้กว่า 200 คน แบ่งเป็น ทีมก่ออิฐ ทีมทาสีอาคาร ทีมสนามเด็กเล่น-ป้าย รั้วโรงเรียน ทีมครัว-น้ำดื่ม และทีมสนับสนุน ที่ต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้น้องๆ แม้แดดจะแรง แต่พลังใจของจิตอาสาเราแรงกว่า!
ปัจจุบันอาคารเรียน “พี่ให้น้อง” โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างมูลค่ารวมกว่า 1,595,000 บาท และได้จัดพิธีส่งมอบไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมี คุณดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการผู้จัดการกลุ่มพูลผล และกรรมการมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี, คุณอนุชิต หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด และ คุณสายใจ เจศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด ร่วมส่งมอบอาคารเรียนพร้อมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพูลผลให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งทอง