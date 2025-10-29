โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการรักษา AVM ด้วยเทคนิคผ่านสายสวน

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติชนิด AVM (Arteriovenous Malformation) คือภาวะที่หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเชื่อมต่อกันผิดปกติ เสี่ยงต่อการแตกและเลือดออกในสมอง อ.นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์ ประสาทศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า “AVM เปรียบเหมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในสมอง ต้องอาศัยความแม่นยำและประณีตสูงสุดในการรักษา”
การรักษา AVM ต้องใช้ทีมสหสาขาที่ประสานงานใกล้ชิด ทั้งรังสีแพทย์ ศัลยแพทย์ประสาท และวิสัญญีแพทย์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์สามารถรักษาได้ 3 วิธี คือ ผ่าตัด ฉายแสง และเทคนิคผ่านสายสวน ซึ่งเป็นวิธีแผลเล็ก ไม่ต้องเปิดกะโหลกศีรษะเทคนิค “Endovascular Treatment” ใช้สายสวนขนาด 1–2 มม. สอดจากขาหนีบถึงจุดหลอดเลือดผิดปกติ แล้วอุดจุดนั้นด้วยวัสดุเฉพาะ ข้อดีคือ “ไม่มีแผล หัตถการไม่นาน กลับบ้านได้ไว”
รศ.นพ.พิชเยนทร์ ดวงทองพล ประธานศูนย์ความเป็นเลิศหลอดเลือดสมองโป่งพอง (NVIS) กล่าวว่า
“เป้าหมายของเราคือเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานระดับโลก ลดการเสียชีวิตและความพิการของผู้ป่วย” โรงพยาบาลศรีนครินทร์ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการแพทย์ เพื่อสร้างแพทย์รุ่นใหม่ที่สามารถรักษาโรคซับซ้อนระดับสากล
อ.นพ.ภูมิธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราต้องการให้ผู้ป่วยไทยเข้าถึงการรักษามาตรฐานโลก โดยไม่ต้องไปรักษาต่างประเทศ”