‘ดีพร้อม’ ปิดฉาก ‘มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย’ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 330 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 15 ตุลาคม 2568 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ประกาศความสำเร็จการจัดงาน ‘มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย: Thai Vibe by DIPROM’ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ปิดฉากอย่างงดงาม พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้านอาหารและแฟชั่น ตอกย้ำศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดโลก ตลอด 3 วันของการจัดงาน มีประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 23,000 คน สร้างมูลค่าการจับจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรวมกว่า 330 ล้านบาท จากการซื้อขายสินค้าภายในงาน การสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ‘มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย: Thai Vibe by DIPROM’ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย ดีพร้อม ได้ดำเนินงานตาม 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การสร้างสรรค์และต่อยอด ผ่านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ถือเป็นกลไกสำคัญที่ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยได้อย่างทรงพลัง” ซึ่งภายในงานได้มีการออกแบบพื้นที่จัดแสดงอย่างสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 4 โซน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย ได้แก่ โซน DIPROM Pavilion พื้นที่หลักภายใต้แนวคิด‘Empowering Local, Elevating Global’ นำเสนอผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากชุมชน พร้อมกิจกรรมสาธิตอาหาร โซน Soft Power จาก 4 ภูมิภาค จำลองบรรยากาศท้องถิ่นจากภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต้ พร้อมเมนูเด็ด โซนเสน่ห์ไทย Café พื้นที่สร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มจากกาแฟ ชา และโกโก้ไทย ถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของแหล่งปลูกทั่วประเทศ โซนดีพร้อมแฟชั่น แสดงผลงานแฟชั่นและผ้าไทยที่สะท้อนภูมิปัญญาและแรงบันดาลใจในการแต่งกายสไตล์ไทยพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป มินิคอนเสิร์ต และการแสดงวัฒนธรรมจากทั่วทุกภาค
โดยผลตอบรับจากการจัดงานตลอด 3วัน มีผู้สนใจเข้าชมงานจำนวนกว่า 23,000 คน ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานและมูลค่าการสั่งซื้อจากการจับคู่ธุรกิจรวมกว่า 300 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผ่านอินฟลูเอ็นเซอร์ ทำให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์สินค้าต่างๆ ภายในงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและกลุ่มเป้าหมายใหม่ เกิดการกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการให้เพิ่มสูงขึ้นได้กว่าร้อยละ 20 ต่อปี ตลอดจนสร้างให้เกิดกระแสการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เป็นการกระจายรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ดีพร้อม ยังมีแผนดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมหลากหลาย ภายใต้นโยบาย ‘ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้’