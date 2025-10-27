VEX Robotics บุกภาคเหนือ! เปิดศักราชใหม่แห่งการเรียนรู้ Coding & AI

สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ ALL Robotics ภายใต้บริษัท ปัญญธารา จำกัด ในเครือซีพี ออลล์ จับมือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่, บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด (ECU=SHOP) และ VEX Robotics เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภูมิภาค “VEX Robotics Competition Thailand Regional 2025–2026 | Northern Region” เพื่อพัฒนาเยาวชนด้าน Coding และ Robotics พร้อมต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ โดยกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านบูธ Brand’s ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโภชนาการสมอง
ดร.ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ALL Robotics กล่าวว่า การแข่งขันรอบภาคเหนือเป็นส่วนหนึ่งของการขยายลีกหุ่นยนต์ทั่วประเทศ ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนด้านเทคโนโลยี โดยปีนี้ขยายสนามแข่งขันไปยังจังหวัดยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ พร้อมจัดสัมมนาสำหรับครู เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน Coding & Robotics อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ภราดา ดร.ศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของเยาวชนภาคเหนือ
ด้าน นายสุทธิพจน์ ตรีภูวพฤทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด กล่าวว่า การสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่ออนาคตของประเทศ พร้อมเปิด “SIMZONE ROBOTICS by ECU=SHOP” ให้เยาวชนทดลองเขียนโค้ดและสร้างหุ่นยนต์จริง เชื่อมการเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม สำหรับผลการแข่งขัน รางวัล Excellence Award ได้แก่ ทีม 17593X Hyper Bot และ 17593V Flying Bot CNX จาก Simzone Robotics by ECU=Shop ขณะที่รางวัล Teamwork Champion ได้แก่ ทีม 55580E Axobotl จาก Denla British School และ 17593V Flying Bot CNX ส่วนรางวัล Robot Skills Champion ได้แก่ ทีม 17593V Flying Bot CNX ซึ่งทั้งหมดจะได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป เพื่อคัดเลือกตัวแทนไทยสู่เวทีโลก VEX Robotics World Championship
