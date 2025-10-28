ข่าวประชาสัมพันธ์

รู้จักรถมินิบัส รถบัสไซส์เล็ก 20 ที่นั่ง เหมาะกับการเดินทางแบบไหน

การเดินทางด้วยมินิบัสนั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะกับการเดินทางแบบกลุ่มคนขนาดกลางอยู่ที่ 20-30 ท่าน ซึ่งถือเป็นวิธีการเดินทางที่จะเพิ่มความสะดวก สบาย มีความเป็นส่วนตัวและยังมีความยืดหยุ่นอย่างมาก

ดังนั้นในบทความนี้เราเลยจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับการเช่ารถมินิบัสกันให้มากขึ้นว่ามีข้อดีอย่างไร เหมาะกับใคร รวมไปถึงแนะนำบริษัทผู้ให้เช่ารถที่ได้มาตรฐาน

ข้อดีของการเช่ารถมินิบัส

– มีความสะดวกสบาย เพราะภายในรถจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้มากมาย เช่น ระบบเครื่องเสียง ไมค์ ทีวี และอินเทอร์เน็ต

– มีที่นั่งกว้างขวาง และเบาะที่นั่งสามารถปรับระดับได้ และรถบางคันยังมีระบบเบาะนวดไฟฟ้าไว้ให้อีกด้วย

– สามารถกำหนดแพลนการเดินทางได้เองไม่ว่าจะเป็นวัน เวลาและสถานที่รวมไปถึงจุดแวะพักต่าง ๆ

– มีที่เก็บสัมภาระที่เยอะ ทั้งที่เก็บเหนือศีรษะและที่เก็บใต้ท้องรถ

– มีความเป็นส่วนตัวไม่ต้องกังวลเรื่องผู้โดยสารท่านอื่นนอกกลุ่มจะมาปะปน

– ไม่ต้องขับรถเองให้เหนื่อยและไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาเส้นทาง

– ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการเดินทางโดยรถสาธารณะในราคาเฉลี่ยต่อคน

การเช่ารถมินิบัสเหมาะกับใคร

– ผู้ที่ต้องการเดินทางแบบกลุ่มหรือหมู่คณะที่มีผู้โดยสาร 20-30 คนโดยประมาณ

– ผู้ที่ต้องการเดินทางแบบไม่ต้องการเปลี่ยนยานพาหนะระหว่างทาง

– ผู้ที่การวางแผนการเดินทางเอง และมีจุดหมายปลายรวมถึงจุดแวะพักหลายจุด

– ผู้ที่ต้องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในระยะใกล้หรือไกล

– ผู้ที่ต้องการเดินทางโดยเน้นความเป็นส่วนตัว หรือต้องการความสนุกสนานในระหว่างการเดินทาง

การเช่ารถมินิบัสเหมาะกับการเดินทางแบบไหนบ้าง

ปัจจุบันการเช่ามินิบัสนั้นถือว่าสามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบในการเดินทางอย่างมาก เช่น

– การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดและต่างจังหวัด

– การเดินทางทริปทำบุญ

– การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา

– การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาของนักเรียน นักศึกษา

– การใช้รับส่งพนักงานขององค์กร

– การใช้รับส่งนักเรียน

– การใช้รับส่งผู้โดยสาร หรือลูกค้าของบริษัท

– การใช้เป็นรถ Shuttle Bus เพื่อรับส่งระหว่างจุดหมายต่าง ๆ

แนะนำบริษัทให้เช่ารถมินิบัสที่ได้มาตรฐาน

แน่นอนว่าการจะเช่ารถมินิบัสสำหรับการเดินทางนั้นสิ่งสำคัญก็คือการเลือกบริษัทผู้ให้เช่าให้ดี เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นและมีความปลอดภัย โดยเราขอแนะนำให้เช่ารถมินิบัสกับทาง ภัสสรชัยทัวร์”

– ภัสสรชัยทัวร์ได้มีการเปิดกิจการมายาวนานกว่า 25 ปี

– ภัสสรชัยทัวร์มีการขออนุญาตการเปิดกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง

– ทีมงานหรือพนักงานขับรถล้วนมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี

– มีการเลือกใช้รถยี่ห้อคุณภาพสูงอย่าง MAN, Mercedes Benz และ Scania เป็นต้น

– มีรถให้เลือกหลายแบบ หลายรุ่นตามความต้องการหรือความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้า

– มีการตรวจเช็กสภาพรถอยู่เสมอ รวมไปถึงการปลอดระวางรถเมื่อถึงอายุ

– รถส่วนใหญ่จะมีอายุไม่เกิน 5 ปี

– ภายในตัวรถมีอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก หรือประตูฉุกเฉิน

– มีการทำประกันภัยชั้นหนึ่ง

– มีการใช้มาตรฐานการดำเนินธุรกิจแบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 39001:2012

– ที่ภัสสรชัยทัวร์เราไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

ประเภทรถมินิบัสของภัสสรชัยทัวร์มีอะไรบ้าง

สำหรับตัวรถมินิบัสให้เช่าของทางภัสสรชัยทัวร์นั้นปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ ดังนี้

1.มินิบัสให้เช่า 20 ที่นั่ง Plan X S

ภายในห้องโดยสารเน้นการตกแต่งด้วยสีขาวครีมให้ความสะอาด สบายตา มาพร้อมกับประตูระบบอัตโนมัติที่สามารถเปิดปิดได้แบบเร็วพิเศษ ผังที่นั่งเป็นแบบ 2-1

สิ่งอำนวยความสะดวก

– วิทยุระบบ Android ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือลูกค้าได้

– มีช่องเสียบชาร์จมือถือแบบ USB Type A และ USB Type C

– มีระบบ Free Wi-Fi

2.มินิบัสให้เช่า 20-24 ที่นั่ง Plan S

ภายในห้องโดยสารมีความกว้าง โปร่ง โล่งสบายตา ผังที่นั่งเป็นแบบ 2-2 ที่สามารถติดตั้ง Car Seat สำหรับเด็กเล็กได้ มาพร้อมกับการติดตั้งระบบ Germ Zero ที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคภายในตัวรถได้ดี

สิ่งอำนวยความสะดวก

– วิทยุระบบ Android ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือลูกค้าได้

– มีช่องเสียบชาร์จมือถือแบบ USB Type A และ USB Type C

– มีระบบ Free Wi-Fi

– มี GPS ที่เชื่อมกับกรมขนส่งทางบก

– สามารถชม YouTube ระหว่างการเดินทางได้

3.มินิบัสให้เช่าสุดหรู 24-26 ที่นั่ง Plan S X

ภายในห้องโดยสารเน้นการตกแต่งแบบโล่งสบาย มีการจัดเรียงที่นั่งแบบ 2-2 มาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก

– วิทยุระบบ Android ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือลูกค้าได้

– มีช่องเสียบชาร์จมือถือแบบ USB Type A และ USB Type C

– มีระบบ Free Wi-Fi

– มีพื้นแบบ One Step สำหรับผู้สูงเพื่อให้ขึ้นลงรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

4.มินิบัสให้เช่า 30 ที่นั่ง ECO S

ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวาง มาพร้อมกับกระจกใสที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ระหว่างทางได้ดี เบาะที่นั่งมีการออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระร่างกายได้อย่างดี มีผังที่นั่งแบบ 2-2

สิ่งอำนวยความสะดวก

– วิทยุระบบ Android ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือลูกค้าได้

– มีช่องเสียบชาร์จมือถือแบบ USB Type A และ USB Type C

– มีระบบ Free Wi-Fi

– มี GPS ที่เชื่อมกับกรมขนส่งทางบก

– มีกล้องวงจรปิดแบบรอบคันรถ

รูปแบบการเช่ารถมินิบัสกับภัสสรชัยทัวร์มีกี่แบบ

รูปแบบการเช่ารถมินิบัสของทางภัสสรชัยทัวร์นั้นถือว่ามีมากมายหลายรูปแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น

– สัญญาการเช่าแบบรายวัน : ที่เหมาะกับการเดินทางในเป็นทริปต่าง ๆ โดยจะมีการคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางบวกกับจำนวนวันในการเดินทาง

– สัญญาการเช่าแบบรายเดือน : เหมาะกับการใช้สำหรับรับส่งพนักงานขององค์กร นับส่งนักเรียนเป็นต้น

– สัญญาการเช่าแบบรายปี : เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เหมาะกับการใช้รับส่งพนักงานขององค์กรเช่นกัน

ช่องทางการติดต่อทีมงานภัสสรชัยทัวร์

สำหรับใครที่มีความประสงค์อยากจะติดต่อเช่ารถมินิบัสกับทางภัสสรชัยทัวร์สามารถติดต่อได้ทาง

– โทร : 086-381-4555 และ 02-537-8881

– ที่อยู่ : 7/391 ซอยวิภาวดี 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

– Facebook : PatsornchaiTour – ภัสสรชัยทัวร์

– Email : [email protected]

– Line : patsornchai

สรุป

การเช่ารถมินิบัสสำหรับการเดินทางถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเดินทางที่มีความสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตัวสูง เหมาะอย่างมากกับผู้ที่ต้องการเดินทางแบบกลุ่มคณะจำนวน 20-30 คน เพราะเป็นวิธีการเดินทางที่ลูกค้าสามารถเป็นผู้ออกแบบแพลนการเดินทางได้เอง แต่ทั้งนี้การจะเดินทางด้วยมินิบัสให้มีความปลอดภัยที่สูงนั้นก็ควรจะเลือกเช่ากับบริษัทที่ได้มาตรฐานเช่นกับภัสสรชัยทัวร์

