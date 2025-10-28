รู้จักรถมินิบัส รถบัสไซส์เล็ก 20 ที่นั่ง เหมาะกับการเดินทางแบบไหน

การเดินทางด้วยมินิบัสนั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะกับการเดินทางแบบกลุ่มคนขนาดกลางอยู่ที่ 20-30 ท่าน ซึ่งถือเป็นวิธีการเดินทางที่จะเพิ่มความสะดวก สบาย มีความเป็นส่วนตัวและยังมีความยืดหยุ่นอย่างมาก
ดังนั้นในบทความนี้เราเลยจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับการเช่ารถมินิบัสกันให้มากขึ้นว่ามีข้อดีอย่างไร เหมาะกับใคร รวมไปถึงแนะนำบริษัทผู้ให้เช่ารถที่ได้มาตรฐาน
ข้อดีของการเช่ารถมินิบัส
– มีความสะดวกสบาย เพราะภายในรถจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้มากมาย เช่น ระบบเครื่องเสียง ไมค์ ทีวี และอินเทอร์เน็ต
– มีที่นั่งกว้างขวาง และเบาะที่นั่งสามารถปรับระดับได้ และรถบางคันยังมีระบบเบาะนวดไฟฟ้าไว้ให้อีกด้วย
– สามารถกำหนดแพลนการเดินทางได้เองไม่ว่าจะเป็นวัน เวลาและสถานที่รวมไปถึงจุดแวะพักต่าง ๆ
– มีที่เก็บสัมภาระที่เยอะ ทั้งที่เก็บเหนือศีรษะและที่เก็บใต้ท้องรถ
– มีความเป็นส่วนตัวไม่ต้องกังวลเรื่องผู้โดยสารท่านอื่นนอกกลุ่มจะมาปะปน
– ไม่ต้องขับรถเองให้เหนื่อยและไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาเส้นทาง
– ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการเดินทางโดยรถสาธารณะในราคาเฉลี่ยต่อคน
การเช่ารถมินิบัสเหมาะกับใคร
– ผู้ที่ต้องการเดินทางแบบกลุ่มหรือหมู่คณะที่มีผู้โดยสาร 20-30 คนโดยประมาณ
– ผู้ที่ต้องการเดินทางแบบไม่ต้องการเปลี่ยนยานพาหนะระหว่างทาง
– ผู้ที่การวางแผนการเดินทางเอง และมีจุดหมายปลายรวมถึงจุดแวะพักหลายจุด
– ผู้ที่ต้องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในระยะใกล้หรือไกล
– ผู้ที่ต้องการเดินทางโดยเน้นความเป็นส่วนตัว หรือต้องการความสนุกสนานในระหว่างการเดินทาง
การเช่ารถมินิบัสเหมาะกับการเดินทางแบบไหนบ้าง
ปัจจุบันการเช่ามินิบัสนั้นถือว่าสามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบในการเดินทางอย่างมาก เช่น
– การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดและต่างจังหวัด
– การเดินทางทริปทำบุญ
– การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา
– การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
– การใช้รับส่งพนักงานขององค์กร
– การใช้รับส่งนักเรียน
– การใช้รับส่งผู้โดยสาร หรือลูกค้าของบริษัท
– การใช้เป็นรถ Shuttle Bus เพื่อรับส่งระหว่างจุดหมายต่าง ๆ
แนะนำบริษัทให้เช่ารถมินิบัสที่ได้มาตรฐาน
แน่นอนว่าการจะเช่ารถมินิบัสสำหรับการเดินทางนั้นสิ่งสำคัญก็คือการเลือกบริษัทผู้ให้เช่าให้ดี เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นและมีความปลอดภัย โดยเราขอแนะนำให้เช่ารถมินิบัสกับทาง “ภัสสรชัยทัวร์”
– ภัสสรชัยทัวร์ได้มีการเปิดกิจการมายาวนานกว่า 25 ปี
– ภัสสรชัยทัวร์มีการขออนุญาตการเปิดกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
– ทีมงานหรือพนักงานขับรถล้วนมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี
– มีการเลือกใช้รถยี่ห้อคุณภาพสูงอย่าง MAN, Mercedes Benz และ Scania เป็นต้น
– มีรถให้เลือกหลายแบบ หลายรุ่นตามความต้องการหรือความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้า
– มีการตรวจเช็กสภาพรถอยู่เสมอ รวมไปถึงการปลอดระวางรถเมื่อถึงอายุ
– รถส่วนใหญ่จะมีอายุไม่เกิน 5 ปี
– ภายในตัวรถมีอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก หรือประตูฉุกเฉิน
– มีการทำประกันภัยชั้นหนึ่ง
– มีการใช้มาตรฐานการดำเนินธุรกิจแบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 39001:2012
– ที่ภัสสรชัยทัวร์เราไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
ประเภทรถมินิบัสของภัสสรชัยทัวร์มีอะไรบ้าง
สำหรับตัวรถมินิบัสให้เช่าของทางภัสสรชัยทัวร์นั้นปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ ดังนี้
1.มินิบัสให้เช่า 20 ที่นั่ง Plan X S
ภายในห้องโดยสารเน้นการตกแต่งด้วยสีขาวครีมให้ความสะอาด สบายตา มาพร้อมกับประตูระบบอัตโนมัติที่สามารถเปิดปิดได้แบบเร็วพิเศษ ผังที่นั่งเป็นแบบ 2-1
สิ่งอำนวยความสะดวก
– วิทยุระบบ Android ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือลูกค้าได้
– มีช่องเสียบชาร์จมือถือแบบ USB Type A และ USB Type C
– มีระบบ Free Wi-Fi
2.มินิบัสให้เช่า 20-24 ที่นั่ง Plan S
ภายในห้องโดยสารมีความกว้าง โปร่ง โล่งสบายตา ผังที่นั่งเป็นแบบ 2-2 ที่สามารถติดตั้ง Car Seat สำหรับเด็กเล็กได้ มาพร้อมกับการติดตั้งระบบ Germ Zero ที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคภายในตัวรถได้ดี
สิ่งอำนวยความสะดวก
– วิทยุระบบ Android ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือลูกค้าได้
– มีช่องเสียบชาร์จมือถือแบบ USB Type A และ USB Type C
– มีระบบ Free Wi-Fi
– มี GPS ที่เชื่อมกับกรมขนส่งทางบก
– สามารถชม YouTube ระหว่างการเดินทางได้
3.มินิบัสให้เช่าสุดหรู 24-26 ที่นั่ง Plan S X
ภายในห้องโดยสารเน้นการตกแต่งแบบโล่งสบาย มีการจัดเรียงที่นั่งแบบ 2-2 มาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
– วิทยุระบบ Android ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือลูกค้าได้
– มีช่องเสียบชาร์จมือถือแบบ USB Type A และ USB Type C
– มีระบบ Free Wi-Fi
– มีพื้นแบบ One Step สำหรับผู้สูงเพื่อให้ขึ้นลงรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4.มินิบัสให้เช่า 30 ที่นั่ง ECO S
ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวาง มาพร้อมกับกระจกใสที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ระหว่างทางได้ดี เบาะที่นั่งมีการออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระร่างกายได้อย่างดี มีผังที่นั่งแบบ 2-2
สิ่งอำนวยความสะดวก
– วิทยุระบบ Android ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือลูกค้าได้
– มีช่องเสียบชาร์จมือถือแบบ USB Type A และ USB Type C
– มีระบบ Free Wi-Fi
– มี GPS ที่เชื่อมกับกรมขนส่งทางบก
– มีกล้องวงจรปิดแบบรอบคันรถ
รูปแบบการเช่ารถมินิบัสกับภัสสรชัยทัวร์มีกี่แบบ
รูปแบบการเช่ารถมินิบัสของทางภัสสรชัยทัวร์นั้นถือว่ามีมากมายหลายรูปแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น
– สัญญาการเช่าแบบรายวัน : ที่เหมาะกับการเดินทางในเป็นทริปต่าง ๆ โดยจะมีการคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางบวกกับจำนวนวันในการเดินทาง
– สัญญาการเช่าแบบรายเดือน : เหมาะกับการใช้สำหรับรับส่งพนักงานขององค์กร นับส่งนักเรียนเป็นต้น
– สัญญาการเช่าแบบรายปี : เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เหมาะกับการใช้รับส่งพนักงานขององค์กรเช่นกัน
ช่องทางการติดต่อทีมงานภัสสรชัยทัวร์
สำหรับใครที่มีความประสงค์อยากจะติดต่อเช่ารถมินิบัสกับทางภัสสรชัยทัวร์สามารถติดต่อได้ทาง
– โทร : 086-381-4555 และ 02-537-8881
– ที่อยู่ : 7/391 ซอยวิภาวดี 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
– Facebook : PatsornchaiTour – ภัสสรชัยทัวร์
– Email : [email protected]
– Line : patsornchai
สรุป
การเช่ารถมินิบัสสำหรับการเดินทางถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเดินทางที่มีความสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตัวสูง เหมาะอย่างมากกับผู้ที่ต้องการเดินทางแบบกลุ่มคณะจำนวน 20-30 คน เพราะเป็นวิธีการเดินทางที่ลูกค้าสามารถเป็นผู้ออกแบบแพลนการเดินทางได้เอง แต่ทั้งนี้การจะเดินทางด้วยมินิบัสให้มีความปลอดภัยที่สูงนั้นก็ควรจะเลือกเช่ากับบริษัทที่ได้มาตรฐานเช่นกับภัสสรชัยทัวร์
สอบถามรายละเอียดหรือติดต่อเช่ารถได้ที่ Line Official @patsornchai, [email protected] หรือโทรที่ 086-381-4555 และ 02-537-8881