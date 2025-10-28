UNFPA ผนึกภาคีจัดประมูลการกุศล ระดมทุนหนุนเพศวิถี ป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ และสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย จัดงานประมูลผลงานศิลปะเพื่อการกุศล CSE ณ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ ช่วงเย็นถึงค่ำ ในระหว่างการประชุมนานาชาติ Lifestyle Medicine and Wellbeing International Conference 2025 (LMW2025) โดยมีนักสะสมผลงานศิลปะ ผู้สนใจในศิลปะ และผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติฯ เข้าร่วมงานและร่วมการประมูลผลงานภาพวาด ผลงานประติมากรรม ของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และศิลปินรุ่นใหม่ ในบรรยากาศที่อบอุ่น
งานประมูลผลงานศิลปะครั้งนี้เป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนหลักสูตรเพศวิถีศึกษาอย่างครอบคลุม (Comprehensive Sexuality Education – CSE) ผ่านทาง I Design Box คู่มือการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ (ฉบับปี 2568) ของ UNFPA ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนต่อปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบในมิติต่างๆ ตลอดจนทั้งบทบาทขององค์กรระดับสากลและระดับชาติในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องของ UNFPA ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชากร ทุกเพศ ทุกวัยและทุกกลุ่ม ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ตลอดจนการวางแผนครอบครัว รวมถึงสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 3 ในการมีสุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดี และเป้าหมายที่ 5 การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศรวมถึงการยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศทุกรูปแบบ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงในประเทศไทย
ดร. ยงยุทธ มัยลาภ กรรมการมูลนิธิ One Love และประธาน TLWA กล่าวว่า “การเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้อง การดูแล และคำแนะนำที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเยาวชนได้อย่างแท้จริง โครงการนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการศึกษา แต่คือการเสริมพลังให้เยาวชนได้กำหนดอนาคตของตัวเอง รวมถึงป้องกันปัญหาคุณแม่วัยรุ่นในสังคม เราเชื่อว่าการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่างรอบด้านไม่เพียงช่วยให้เยาวชนเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น แต่ยังปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเคารพ และทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ การมีเครื่องมืออย่าง I-Design Box จึงเป็นก้าวสำคัญในการทำให้การเรียนรู้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้จริงในทุกโรงเรียน ทุกชุมชน และทุกพื้นที่ของประเทศไทย”
นางสาวสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประเทศไทย กล่าวว่า แม้อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งสามารถลดอัตราการคลอดในกลุ่มอายุ 15–19 ปี จาก 53.8 ต่อประชากรวัยรุ่น 1,000 คนในปี 2555 เหลือเพียง 21 ต่อ 1,000 คนในปี 2566 ได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในกลุ่มเด็กหญิงอายุ 10–14 ปีกลับมีแนวโน้มที่น่ากังวล โดยในปี 2567 อัตราการคลอดในกลุ่มอายุดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 0.93 ต่อประชากร 1,000 คน สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินมาตรการป้องกันและดูแลเฉพาะกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ ชุดการเรียนรู้ “I Design” คู่มือการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ (ฉบับปี 2568) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว โดยมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยเพื่อลดอัตราการคลอดในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15–19 ปีให้ต่ำกว่า 15 ต่อ 1,000 คนภายในปี 2570 พร้อมทั้งเร่งขับเคลื่อนการลดลงของการตั้งครรภ์ในกลุ่มเด็กหญิงอายุ 10–14 ปีอย่างจริงจังและยั่งยืน
นางสาวสิริลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า UNFPA ทำงานในประเทศไทยบนหลักคิดที่เรียกว่า “การพัฒนาชีวิตทุกช่วงวัย (Life-cycle approach)” โดยใช้ข้อมูลสถิติ หลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ในการบรรลุเป้าหมายส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ผ่านการผลักดันเชิงนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษาอย่างครอบคลุม (CSE) สำหรับเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายและอนาคตของตนเองได้อย่างมีข้อมูล
“สิทธิในการเข้าถึงเพศวิถีศึกษาตั้งอยู่บนหลักของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเป็นวิธีหนึ่งในการเสริมพลังให้เยาวชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีศักดิ์ศรีแห่งตน หลักสูตรเพศวิถีศึกษาอย่างรอบด้านและครอบคลุมที่ UNFPA ทำร่วมกับภาคีเครือข่ายนี้มุ่งสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งสื่อสารกับสาธารณะ เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่อิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง การลงทุนในเพศวิถีศึกษาที่ครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเกราะป้องกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน รวมถึงมอบอิสระในการเลือกให้กับพวกเขา สิ่งที่เราได้จากงานประมูลผลงานศิลปะเพื่อการกุศลในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญให้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาฯ ผ่านทาง I-Design Box ส่งต่อไปถึงเยาวชนในประเทศไทยได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น” นางสาวสิริลักษณ์ กล่าว
ด้าน นางสาวเมทินี กิ่งโพยม พรีเซนเตอร์โครงการ Her Awards 2024 ของ UNFPA ประเทศไทย กล่าวว่า หนึ่งในนวัตกรรมการเรียนรู้และนับเป็นเครื่องมือสำคัญของหลักสูตรเพศวิถีศึกษาฯ ก็คือ I Design Box คู่มือการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ (ฉบับปี 2568) ซึ่งถูกพัฒนาเพื่อให้เข้ากับบริบทสังคมไทยโดยคงไว้ซึ่งหลักการพื้นฐาน เป็นคู่มือการฝึกอบรมเยาวชนให้เข้าใจเรื่องเพศภาวะบนฐานสิทธิมนุษยชน ให้พวกเขาตระหนักถึงสิทธิที่มีตามกฎหมาย และให้ความสำคัญกับความเสมอภาคและมีความรับผิดชอบ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างยั่งยืน
นางสาวเมทินี เล่าด้วยว่า สิ่งที่ประทับใจในงานนี้ก็คือ ผลงานศิลปะของศิลปินท่านต่างๆ ที่นำมาจัดประมูลมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และผู้คนแต่ละช่วงวัย ผลงานเหล่านี้มีทั้งความสวยงามและมีเรื่องราวความหมายที่ลึกซึ้ง มีทั้งงานศิลปะที่บอกเล่าปัญหาสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความขัดแย้ง ในขณะกันก็สะท้อนถึงความพยายามของมนุษย์ในการใช้ชีวิตบนโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
“ในฐานะที่เป็นคนทำงานด้านศิลปะ ศิลปะไม่ว่าจะแขนงไหนก็ไม่อาจแยกขาดจากสังคมไทย เราใช้ประสบการณ์จากสังคมมาสร้างสรรค์งานศิลปะ แล้ววันนี้ก็ให้งานศิลปะกลับคืนสู่สังคม ให้ผู้คนที่รักงานศิลปะมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ I-Design Box ส่งต่อไปให้ไกลที่สุด เพื่อเสริมพลังเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายและอนาคตของตนเอง พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมบทบาทเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่เคารพ สิทธิและทางเลือกของทุกคน อย่างเท่าเทียม” นางสาวเมทินี กล่าวทิ้งท้าย.
ขอเชิญทุกท่านร่วมเสริมพลังเยาวชนไทยและป้องกันแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยร่วมเป็นพันธมิตรแห่งการเปลี่ยนแปลง กับ UNFPA ประเทศไทย เพื่อร่วมกันขยายผลและส่งต่อ I-Design Box ให้เข้าถึงเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างพลังแห่งโอกาสและความเท่าเทียมไปด้วยกัน
สอบถามรายละเอียดและร่วมสนับสนุน I-Design Box ได้ที่: https://www.facebook.com/UnfpaThailand