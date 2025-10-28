อาจารย์ชัยยุทธ ชัชลิตวพงษ์ นั่ง อนุกรรมการ สคบ. ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ช่วยเหลือผู้บริโภค

อาจารย์ชัยยุทธ ชัชลิตตวพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการไกล่เกลี่ย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับแต่งตั้งจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เป็น
1. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้โภค (ด้านสินค้าและบริการทั่วไป)
2. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ 5 (ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง)
3. ประธานอนุกรรมการ ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้โภค ชุดที่ 4 (ด้านโฆษณา)
4. ประธานอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ 8 (ด้านบริการเวชกรรม ทันตกรรม และสถานเสริมความงาม)
โดยมีหน้าที่และอำนาจ
1. ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย เรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจและหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ข้อยุติในกรณีพิพาท
2. กรณีเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ให้รวบรวมพยานหลักฐาน และจัดทำสรุปข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องกราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคสินค้าและบริการทั่วไป หรือคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านโฆษณา และบริการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง หรือคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการฟ้องคดี ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 เพื่อพิจารณาต่อไป
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระแล้ว หากยังมิได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะอนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าคณะอนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป