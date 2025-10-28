จีนเร่งขับเคลื่อน “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” เปิดศักยภาพใหม่แห่งท้องทะเล

นักท่องเที่ยวล่องเรือชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเมืองหรงเฉิง มณฑลชานตง (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนเร่งเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล หรือ “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” (Blue Economy) อย่างต่อเนื่อง
ในน่านน้ำตอนใต้ของเมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง อุปกรณ์ผลิตพลังงานจากคลื่นทะเลขนาดเมกะวัตต์ลอยน้ำ “หนานคุน” ซึ่งจีนพัฒนาได้สำเร็จเป็นครั้งแรก สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละ 10,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ขณะที่มณฑลไห่หนานมีศูนย์ข้อมูลใต้น้ำเชิงพาณิชย์ที่ใช้น้ำทะเลเป็นระบบหล่อเย็นตามธรรมชาติ ช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมนิทรรศการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามมิติ เมืองหรงเฉิง (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา มนุษย์ใช้ประโยชน์จากท้องทะเลในการประมง การผลิตเกลือ และการเดินทาง “ฟาร์มเพาะเลี้ยงทางทะเล” เดิมหมายถึงเรือประมง กรงเพาะเลี้ยง และทุ่งสาหร่ายทะเล แต่ปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลคุณภาพสูง แนวคิดนี้ได้มีความหมายที่กว้างและลึกซึ้งมากกว่านั้น
จีนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลยุคใหม่ ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), บิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับการเพาะเลี้ยงทางทะเลแบบดั้งเดิม เปลี่ยนจากการพึ่งพาธรรมชาติสู่การบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้ ระบบกรงเพาะเลี้ยงอัจฉริยะและการสื่อสารทางทะเลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการเพาะเลี้ยง
ฟาร์มกังหันลมกลางทะเลในตำบลกานเจียง เมืองอวี้หวน มณฑลเจ้อเจียง (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
อุตสาหกรรมทางทะเลใหม่ๆ กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ยาชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตทางทะเล เรือสำราญขนาดใหญ่ ไปจนถึงโครงการผสานพลังงานลมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สร้างรายได้หลายร้อยล้านหยวนต่อปี
พร้อมกันนี้ จีนยังยึดแนวทางการพัฒนาที่สมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ เดินหน้าควบคุมมลพิษและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล เพื่อสร้างความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับท้องทะเล และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนมหาสมุทรโลก
ที่มา People’s Daily Online