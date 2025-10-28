IRPC สนับสนุนอนุรักษ์แนวปะการัง ต่อชีวิตระบบนิเวศทะเล

นางสาวนริศา ธรรมอุปกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลไทย รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทย ผ่านกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การปลูกปะการัง การเก็บขยะ การจัดนิทรรศการและการอบรมให้ความรู้ ตามพระราชปณิธานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและตระหนักรู้ในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนสืบไป ณ ห้องพลังไทย 1 อาคาร 1 ปตท.
“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”