อบรมกู้ชีพประจำปี “สิงห์อาสา + ศูนย์กู้ชีพนเรนทร” ซ้อมใหญ่จำลองเหตุแผ่นดินไหว

สิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการอบรมประจำปี “หลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR)” เพื่อพัฒนาอาสาสมัครให้มีทักษะการกู้ชีพตามมาตรฐานสากล สามารถดูแลจัดการภาวะวิกฤติของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ก่อนเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) พร้อมจัดซ้อมใหญ่ภาคปฏิบัติ ผ่านสถานการณ์จำลองแผ่นดินไหวเสมือนจริง ให้กับตัวแทนอาสาสมัคร 40 คนจากทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมในการช่วยเหลือภัยพิบัติและอุบัติภัยครั้งใหญ่ เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดการพิการของผู้ประสบเหตุ
หลักสูตรกู้ชีพ ปี 2568 เน้นการฝึกเข้มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การจัดการภัยพิบัติและอุบัติเหตุกลุ่มชน(Disaster & MCI), การกู้ชีพองค์รวม(CLS), การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED รวมถึงการฝึกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกหลักมาตรฐานสากล โดยมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริง จำลองเหตุแผ่นดินไหว ให้อาสาสมัครกว่า 40 คนจากทั่วประเทศ ได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กู้ชีพนเรนทรฯ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า “หลักสูตรกู้ชีพปี 2568 ที่สิงห์อาสาร่วมกับศูนย์กู้ชีพนเรนทรจัดขึ้น มุ่งพัฒนาอาสาสมัครซึ่งเป็นด่านหน้าให้มีความรู้และทักษะการกู้ชีพที่สามารถรับมือกับอุบัติเหตุที่มีซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ประสบเหตุ เพราะอาสาสมัครกู้ชีพคือคนกลุ่มแรกที่เข้าถึงจุดเกิดเหตุ เพื่อปฐมพยาบาล ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุให้ถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย เพราะทุกวินาทีมีความสำคัญต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วย และสามารถดูแลชีวิตของตนเองได้อย่างปลอดภัย
พ.ญ.ณธิดา สุเมธโชติเมธา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 กล่าวว่า ในสถานการณ์จริง การเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยอาสาสมัครเข้าไปถึง หรือระหว่างที่รอความช่วยเหลือ จะต้องมีผู้ที่สามารถให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ณ จุดเกิดเหตุ โดยหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์(EMR) ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีระบบ ตั้งแต่การประเมินอาการ การช่วยชีวิตเบื้องต้น จนถึงการส่งต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
การอบรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เรามุ่งเน้นไปที่อาสาสมัครการแพทย์โดยเฉพาะ เป็นหลักสูตรเข้มข้นกว่า 40 ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่ และสามารถทำงานร่วมกับทีมรถพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ