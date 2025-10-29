เติมเต็มหัวใจด้วยความห่วงใย เมนโทลาทั่มส่งกองทัพ “Little Nurse” ปลุกพลังน้องพยาบาลถึงกลางสยาม เพราะเราเชื่อว่า Everyone can be a Little Nurse Mentholatum Thailand ปลุกพลังความห่วงใยในตัวเราทุกคน ผ่านแคมเปญ “Care for you everyday, Everyone can be a little nurse”
บริษัท โรห์โต้-เมนโทลาทั่ม (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพและผิวพรรณ เปิดตัวแคมเปญ “Care for you everyday, Everyone can be a little nurse ส่งต่อความห่วงใย…ปลุกพลังน้องพยาบาลในตัวเรา” ชูคอนเซ็ปต์ “Little Nurse” หรือ “พยาบาลตัวน้อย” เป็นตัวแทนที่สะท้อนจิตวิญญาณของแบรนด์ที่มุ่งมั่นส่งมอบความรักและความสุข (Sending Love and Happiness) เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนทั่วโลกผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เปรียบเสมือนการดูแลเอาใจใส่ในทุกวัน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยหันมาดูแลและส่งต่อความห่วงใยให้กันและกัน
สำหรับในแคมเปญนี้ เมนโทลาทั่มได้วางกลยุทธ์การสื่อสารแบบ 360 องศา เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) และ การมีส่วนร่วม (Engagement) กับผู้บริโภคในวงกว้าง โดยเปิดตัว “มิวสิกวิดีโอแคมเปญ”สุดสดใส พร้อมบทเพลงและท่าเต้นที่ออกแบบมาให้จดจำง่าย เพื่อสร้างกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ พร้อมส่งกองทัพ “น้อง ๆ Little Nurse” พยาบาลตัวน้อย ไปปลุกพลัง Little Nurse ในใจทุกคน ที่สยาม ชวนผู้คนร่วมแสดงความห่วงใยต่อคนที่รัก ผ่านกิจกรรมสุดอบอุ่น พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Mentholatum เพื่อให้ทุกคนได้ดูแลผิวพรรณ เส้นผม และริมฝีปากในทุก ๆ วัน
Little Nurse ตัวแทนแบรนด์แห่งการดูแล “Little Nurse” คือพลังแห่งความห่วงใยที่อยู่ในทุก DNA ของ Mentholatum Thailand และคือหัวใจของแคมเปญนี้ ที่ตั้งใจถ่ายทอดแนวคิดของเมนโทลาทั่มว่า ‘การดูแล’ คือสิ่งเล็ก ๆ ที่สร้างความหมายยิ่งใหญ่ พลังนั้นถูกส่งต่อผ่านทุกผลิตภัณฑ์ของเรา ผ่านคุณภาพ ความปลอดภัย และความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะเราเชื่อว่า “การดูแล” สร้างพลังบวกได้อย่างมหาศาล และความห่วงใยเล็กๆ น้อยๆ สามารถสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ
บริษัทฯ ยังได้เปลี่ยนความห่วงใยเป็นการให้ที่แท้จริง ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ “Lipice Magic Color” จำนวน 300 ชิ้น ให้แก่น้อง ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี การมอบลิปแคร์ใน ครั้งนี้คือการส่งมอบความใส่ เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุข ตอกย้ำว่า “การดูแล” สามารถสร้างพลังบวกได้อย่างมหาศาล แคมเปญ “Care for you everyday, Everyone can be a little nurse” คือภาพสะท้อนถึงความห่วงใยของ โรห์โต้-เมนโทลาทั่ม (ประเทศไทย) ที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการดูแลและส่งต่อพลังบวกให้เติบโตอย่างยั่งยืน