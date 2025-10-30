สร้างมิติใหม่ตลาดประกันภัยไทย ทิพยประกันภัยเปิดตัว TIP SNACK แพลตฟอร์ม subscription insurance

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทย เดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ HIVE by Income บริษัทอินชัวร์เทคในเครือ Income Insurance จากประเทศสิงคโปร์ เปิดตัว “TIP SNACK” นวัตกรรมประกันภัยรูปแบบใหม่ภายใต้แพลตฟอร์ม Subscription Insurance รายแรกของประเทศไทย ที่พร้อมยกระดับประสบการณ์ประกันภัยสู่มิติใหม่ของ Lifestyle & Digital Insurance Platform อย่างแท้จริง
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งระหว่าง ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจประกันภัยของทิพยประกันภัย กับ เทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัยของ HIVE by Income เพื่อสร้างสรรค์โซลูชันประกันภัยที่ “ยืดหยุ่น คล่องตัว และเข้าถึงง่าย” ตอบรับความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่มองหาประสบการณ์การใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง
ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “TIP SNACK คือแพลตฟอร์ม Subscription Insurance เต็มรูปแบบรายแรกของประเทศไทย ที่สะท้อนการก้าวสู่การเป็น Next-Generation Insurer ของทิพยประกันภัย โดยผู้บริโภคสามารถสมัครสมาชิก ปรับเปลี่ยน หรือหยุดใช้บริการได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ เช่น หยุดความคุ้มครองทันทีเมื่อไม่ต้องการใช้งาน หรือปรับเพิ่มลดความคุ้มครองได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งยังสมัครใช้งานได้ทุกเมื่อ ในราคาที่เข้าถึงง่าย คุ้มค่า และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ถือเป็นการยกระดับบริการประกันภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ภายใต้แนวคิด Insurance as a Lifestyle Service ที่จะเปลี่ยนมุมมองการทำประกันภัยให้ใกล้ชิดและยืดหยุ่นยิ่งกว่าเดิม”
Mr.Andrew Yeo ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HIVE by Income กล่าวเสริมว่า “เราภูมิใจที่ได้นำเทคโนโลยีของ HIVE มาผสานกับความเชี่ยวชาญของทิพยประกันภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมประกันภัยในภูมิภาค TIP SNACK เป็นมากกว่าการทำประกันแบบเดิม แต่คือประสบการณ์ใหม่ที่ผู้บริโภคสามารถบริหารความคุ้มครองของตนเองได้อย่างอิสระ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทั้งเรียบง่ายและปลอดภัย และเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมประกันในภูมิภาคนี้”
ภายใต้แพลตฟอร์ม TIP SNACK ลูกค้าสามารถ “สมัครสมาชิก หยุดชั่วคราว หรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ทุกเมื่อ” ผ่านระบบดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสูงสุด โดยเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์แรก “Personal Accident Subscription Plan” หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบสมัครสมาชิก ที่ให้ผู้ใช้เลือกความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง พร้อมขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต
ความร่วมมือครั้งนี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของทิพยประกันภัยในการเป็นผู้นำตลาดประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยเน้นการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าประกันภัย (Beyond Insurance) ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ