กลุ่มบริษัทพราว สานต่อโครงการ Project Pineapple by Proud Group มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทพราว ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ Integrated Entertainment and Resort Destination ของไทย พร้อม บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อโครงการ “Project Pineapple by Proud Group” ตอกย้ำพันธกิจองค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้หลัก ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทพราว กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทพราวตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2030 โดยใช้นวัตกรรมจากญี่ปุ่นแปลงขยะอินทรีย์จากโรงแรมในเครือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ลดขยะกว่า 80% และมุ่งสู่ Zero Waste 100% ในอนาคต ปุ๋ยที่ได้ยังส่งต่อให้เกษตรกรในจังหวัดพังงา เพื่อสนับสนุนเกษตรอินทรีย์และโครงการ Contract Farming นำผลผลิตกลับมาใช้ในร้าน Jaras ที่ได้รับการแนะนำโดย Michelin Guide ถือเป็นการสร้างระบบนิเวศธุรกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน” โดยโครงการ “Project Pineapple” วางแนวทางพัฒนาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม 5 ด้านสำคัญ ได้แก่
- สร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความยั่งยืน
- จัดการขยะครบวงจร มุ่งสู่ Zero Waste ภายในปี 2030
- สนับสนุนท้องถิ่นและชุมชนผ่านความร่วมมือกับเกษตรกรและช่างฝีมือ
- อนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะเต่าทะเล
- ใช้พลังงานทดแทน ตั้งเป้าสู่ Carbon Neutrality ภายในปี 2040
หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จคือ อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท โรงแรมต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัล 2 MICHELIN Keys ภายใต้แนวคิด “Luxury with Responsibility” ด้วยระบบจัดการเศษอาหาร การใช้เรือ Coastal Cleaner ดูแลชายฝั่ง และการออกแบบอาคารตามมาตรฐานสีเขียว (LEED) สะท้อนสมดุลระหว่างความหรูหราและความยั่งยืนได้อย่างลงตัว
ขณะที่ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน นำเสนอประสบการณ์พักผ่อนแบบ Lifestyle Ecosystem ภายใต้แนวคิด “Touchless Travel” เป็นโรงแรมแรกในหัวหินที่ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย สร้างทางเดินเชื่อมสถานีหนองแกถึงโรงแรม รวมถึงดำเนินโครงการ IHG Green Engage และ IHG Clean Promise ในการบริหารพลังงาน น้ำ และขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วน สวนน้ำวานา นาวา วอเทอร์ จังเกิล และ สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต ถือเป็นต้นแบบการผสานความสนุกเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด Lifestyle Entertainment Destination ถ่ายทอดความเป็นไทยในรูปแบบทันสมัยอย่างมีเอกลักษณ์
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทพราวยังเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “PAPPLE Series Hua Hin 25” เพื่อระดมทุนสร้างอาคารเรียนและสนามกีฬาให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การสานต่อ Project Pineapple ในปี 2025 สะท้อนเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทพราวในการเป็นผู้นำธุรกิจที่เติบโตอย่างสมดุล ผสานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง