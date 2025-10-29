“วิญญู ไชยวรรณ” คว้ารางวัล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร ปี 2025

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร” จากเวที “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2025” จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่บุคคลที่เป็นแบบอย่าง ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนายวิญญู ไชยวรรณ ได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำองค์กรภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร ที่มีวิสัยทัศน์การพัฒนาให้ทุกคนได้รับบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ควบคู่กับการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงการเงินระบบ สะท้อนถึงบทบาทขององค์กรการเงินที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตยั่งยืน