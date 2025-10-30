BEM อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย กิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2568

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “กิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2568” ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยไม้เท้าขาวนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่นำไปสู่การแสดงออกถึงอิสรภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มต้นเดินทางจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ปลายทางที่ สวนสราญรมย์ โดยใช้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ได้แก่ สถานีสวนจตุจักร สถานีสนามไชย สถานีเตาปูน และสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ซึ่ง BEM ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมเสริมมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษตลอดการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมศักยภาพของผู้พิการทางสายตา
ทั้งนี้ BEM ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัยและการเข้าถึงการใช้บริการโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากลครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจของ BEM ในการส่งเสริมสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเดินทางอย่างเท่าเทียม ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี BEM หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่เข้าใจและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม