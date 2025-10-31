‘เอไอเอส’สนับสนุนกห.ส่งมอบระบบสื่อสารเพื่อทหาร 3 หมื่นนายในพื้นที่ชายแดน

‘เอไอเอส’สนับสนุนกห.ส่งมอบระบบสื่อสารเพื่อทหาร 3 หมื่นนายในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ ‘บิ๊กดุลย์‘ลั่นทหารพร้อมปกป้องชาติ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ห้องสุรศักดิ์มนตรี ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมี พล.ท. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับมอบระบบสื่อสารให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจาก นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยมีรองปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย และผู้แทนจากเหล่าทัพร่วมในพิธี
โครงการดังกล่าวสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นถึงความเสียสละ ของกำลังพล โดย AIS มอบระบบสื่อสารให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน จำนวนกว่า 30,000 นาย เพื่อสนับสนุนภารกิจการสื่อสารในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์บัญชาการ หน่วยทหารภาคสนาม และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแบบเรียลไทม์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกำลังพลกับครอบครัว ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้ทหารไทยที่อยู่แนวหน้าปฏิบัติภารกิจด้วยความมั่นใจและภาคภูมิใจ
ทั้งนี้ ภายหลังพิธีรับมอบ พล.ท.อดุลย์ กล่าวแสดงความขอบคุณในนามกระทรวงกลาโหมและกำลังพลทุกนายต่อ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนด้านการสื่อสารในครั้งนี้ พร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมจะนำสิทธิพิเศษดังกล่าวส่งต่อให้กับ กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ เพื่อมอบแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างทั่วถึง
“กำลังพลทุกนายจะปฏิบัติหน้าที่ อย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ความมั่นคงของแผ่นดิน และความสงบสุขของประชาชนชาวไทย ด้วยหัวใจแห่งเกียรติและความภักดีต่อแผ่นดินไทยความร่วมมือในครั้งนี้จึงนับเป็นพลังแห่งความห่วงใย ที่ไม่เพียงเชื่อมโยงการสื่อสารแต่ยังเชื่อมใจคนไทยทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว‘ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าว
นายวรุณเทพ กล่าวว่า เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายอัจฉริยะ ตระหนักถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ซึ่งต้องห่างไกลครอบครัวเพื่อพิทักษ์อธิปไตยและความสงบสุขของชาติ ตลอดมาเรามุ่งมั่นสนับสนุนทุกภารกิจของกระทรวงกลาโหม โดยขยายโครงข่ายให้รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมสนับสนุนระบบสื่อสารแก่กำลังพล30,000 นาย ภายใต้แนวคิด “เอไอเอสเชื่อมกำลังใจ แด่ทหารไทยในแนวหน้า” เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและในพื้นที่ห่างไกลบ้านได้รับพลังใจจากทุกข้อความและทุกสายสนทนา ผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อมั่นคงไร้รอยต่อจากเอไอเอส
ทั้งนี้ เอไอเอสจะเดินหน้าเคียงข้างกระทรวงกลาโหมอย่างต่อเนื่อง ยกระดับโครงข่ายให้ครอบคลุมและมั่นคงยิ่งขึ้น เสริมสวัสดิการสื่อสารสำหรับกำลังพล และขยายโอกาสดิจิทัลสู่พื้นที่ห่างไกล เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวอุ่นใจบนเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมที่สุดของประเทศ พร้อมร่วมยกระดับมาตรฐานความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน